"Укроборонпром" отсудил в Стокгольме $8 миллионов у связанной с Коломойским фирмы
Арбитражный суд Стокгольмской торговой палаты полностью удовлетворил исковые требования ГАХК "Артем" и постановил взыскать с американской компании Gray Fox Aviation and Logistics Inc. в пользу завода $8,3 млн, полученные в качестве аванса по контракту, а также возместить все дополнительные расходы, связанные с процессом.
Как сообщает пресс-служба госконцерна "Укроборонпром", в состав которого входит ГАХК "Артем", американская компания получила эти средства в качестве предоплаты за изготовление и поставку линии для производства корпусов крупнокалиберных снарядов, но не выполнила контракт, передает БизнесЦензор.
Согласно сообщению, сейчас "Артем" принимает меры для выполнения указанного арбитражного решения на территории США.
"Иск полностью удовлетворен, заводу присуждена большая сумма компенсации: и то, что было перечислено в качестве аванса за контракт, и все расходы на юридические услуги, и расходы на сам процесс... В сумме, я думаю, это почти $9 млн. Но главное, что по завершении всех судебных споров "Артем" готов продолжать выполнять контракт с новым поставщиком оборудования: построить линию и начать серийный выпуск снарядов", – прокомментировал решение суда генеральный директор "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус.
Как сообщалось, в начале 2020 года компания Игоря Коломойского и партнеров основала ООО "Рокот-М" совместно с вышеуказанной американской Gray Fox. Совместная фирма группы Коломойского и Gray Fox хочет производить именно те снаряды большого калибра, которые уже должен производить государственный завод "Артем", но не может это делать, поскольку Gray Fox не поставила заказанное по контракту оборудования.
Напомним, в марте 2018 года"Артем" заключил контракт в рамках государственного оборонного заказа с американской компанией Gray Fox на поставку стратегически важной линии для изготовления снарядов калибра 152 и 155 миллиметров. В мае того же года "Артем" внес предоплату в размере $8,3 млн, но за год оборудование так и не было поставлено.
По факту заключения этого контракта ведется расследование. В его рамках в октябре 2019 года сотрудники СБУ задержали в аэропорту "Борисполь" бывшего заместителя министра экономического развития и торговли Юрия Бровченко, ему сообщено о подозрении в государственной измене за нанесение масштабного ущерба обороноспособности государства.
В мае 2019 года "Артем" начал арбитражный процесс против компании Gray Fox в Арбитражном Институте Стокгольмской торговой палаты с требованием вернуть уплаченные средства и расторгнуть договор.
Странно - это когда нарид
дворника******* выбирает в летчикипрезиденты, а когда самолетстрана таки ********** с грохотом об землю - будут ныть что обмiнули.
Мне вот другое интересно, этому ****** в других странах тоже разрешают с картежами в 40 тачек ездить? Или это только у нас эта мразота понтами кидается?
Герой Украины.
Есть ведь Коломойский с нами
Oсвободивший голодом желания с друзьями
Поминавший всуе о вслух их не упоминавши
И Днепр защитили и нас собой прикрыли
Деньги потеряли и бизнес свой отдали
ПартиИ Укроп страной святой взрастили
И пламенно у Богов защиту отмолили
Источник зачерно Днепра-реки омолодили
Одессу-маму с морем Черным защитили
И проход до Крыма собой прикрыли
А сознания послания распознали сами
Ведь о нас Европа и весь мир тогда забыли
И Днепровские ребята жизнь за вас отдали
Людей от зверя память отличает и совести запас
Ведь Молитвы Патриотов Коломойский в миг осуществили
Добровольно все отдали и на раз встали
Ведь конец был близок и неминуч ,
Но вдруг порой святой молвой
Народ героев стал собой могуч
И Днепровцы-добровольцы всей толпой
Укроп взрастили и у Бога защиту отмолили
Одессу защитили и проход до Крыма перекрыли
А Днепровцы и друзья волонтеров озолотили
Украину без награды от Путина защитили .
Ведь армия была пять тысяч и не было иной
Днепровская команда встала за нас горой ,
Ведь Украинец как настоящий инфернал
Как и Днепр не перед кем колени не склонял !