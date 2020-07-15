"Укроборонпром" отсудил в Стокгольме $8 миллионов у связанной с Коломойским фирмы

Арбитражный суд Стокгольмской торговой палаты полностью удовлетворил исковые требования ГАХК "Артем" и постановил взыскать с американской компании Gray Fox Aviation and Logistics Inc. в пользу завода $8,3 млн, полученные в качестве аванса по контракту, а также возместить все дополнительные расходы, связанные с процессом.

Как сообщает пресс-служба госконцерна "Укроборонпром", в состав которого входит ГАХК "Артем", американская компания получила эти средства в качестве предоплаты за изготовление и поставку линии для производства корпусов крупнокалиберных снарядов, но не выполнила контракт, передает БизнесЦензор.

Согласно сообщению, сейчас "Артем" принимает меры для выполнения указанного арбитражного решения на территории США.

"Иск полностью удовлетворен, заводу присуждена большая сумма компенсации: и то, что было перечислено в качестве аванса за контракт, и все расходы на юридические услуги, и расходы на сам процесс... В сумме, я думаю, это почти $9 млн. Но главное, что по завершении всех судебных споров "Артем" готов продолжать выполнять контракт с новым поставщиком оборудования: построить линию и начать серийный выпуск снарядов", – прокомментировал решение суда генеральный директор "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус.

Как сообщалось, в начале 2020 года компания Игоря Коломойского и партнеров основала ООО "Рокот-М" совместно с вышеуказанной американской Gray Fox. Совместная фирма группы Коломойского и Gray Fox хочет производить именно те снаряды большого калибра, которые уже должен производить государственный завод "Артем", но не может это делать, поскольку Gray Fox не поставила заказанное по контракту оборудования.

Напомним, в марте 2018 года"Артем" заключил контракт в рамках государственного оборонного заказа с американской компанией Gray Fox на поставку стратегически важной линии для изготовления снарядов калибра 152 и 155 миллиметров. В мае того же года "Артем" внес предоплату в размере $8,3 млн, но за год оборудование так и не было поставлено.

По факту заключения этого контракта ведется расследование. В его рамках в октябре 2019 года сотрудники СБУ задержали в аэропорту "Борисполь" бывшего заместителя министра экономического развития и торговли Юрия Бровченко, ему сообщено о подозрении в государственной измене за нанесение масштабного ущерба обороноспособности государства.

В мае 2019 года "Артем" начал арбитражный процесс против компании Gray Fox в Арбитражном Институте Стокгольмской торговой палаты с требованием вернуть уплаченные средства и расторгнуть договор.