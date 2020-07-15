Суд арестовал счета табачного монополиста "Тедис Украина", – АМКУ (обновлено)

Хозяйственным судом города Киева открыто производство по делу 910/9359/20 по иску Антимонопольного комитета Украины к монополисту рынка дистрибуции табачных изделий в Украина – ООО "Тедис Украина" и четырем группам компаний производителей табачных изделий о взыскании в государственный бюджет в принудительном порядке наложенных штрафов на общую сумму 6,5 млрд грн.

Как сообщает пресс-служба АМКУ, дело назначено к рассмотрению на судебном заседании 10 августа, передает БизнесЦензор.

"В пределах поданного иска судом частично удовлетворено заявление АМКУ об обеспечении иска и наложен арест на денежные средства ООО "Тедис Украина" в банковских учреждениях... В настоящее время Антимонопольным комитетом Украины получено постановление Хозяйственного суда об обеспечении иска, которое в установленном действующим законодательством порядке будет направлено для немедленного выполнения в органы принудительного исполнения решений Министерства юстиции", – сказано в сообщении.

Решение об открытии производства и обеспечении иска принято хозяйственным судом без вызова представителей АМКУ и ответчиков и обнародовано в Едином государственном реестре судебных решений 13 июля.

В АМКУ пояснили, что в течение установленного законодательством срока для уплаты наложенного штрафа "Тэдис-Украина" и табачные компании не уплатили наложенный на них штраф в добровольном порядке, в связи с чем АМКУ обратился в хозяйственный суд за принудительным взысканием наложенного штрафа в государственный бюджет.

Как сообщалось, в октябре 2019 года Антимонопольный комитет Украины оштрафовал на 6,5 млрд грн четырех крупнейших производителей табачных изделий и "Тедис Украина". В том числе последняя компания была оштрафована на 3,4 млрд грн.

АМКУ признал, что монополия "Тедис Украина" на рынке дистрибуции противоправно возникла в результате согласованных действий этой компании и табачных компаний-производителей, и наложил на нарушителей антимонопольного законодательства штраф.

Антимонопольный комитет также рекомендовал компаниям "Филипп Моррис", "Бритиш Американ Тобакко", "Джей Ти" и "Империал Тобакко" принять меры по ограничению монополизма и развитию конкуренции на рынке дистрибьюции сигарет.