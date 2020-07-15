Кабмин выделил средства на строительство забора у центрального входа в здание правительства

Кабинет министров на заседании в среду, 15 июля, направил 334 тыс. грн на работы по ремонту и обустройству здания правительства по ул. Грушевского 12/2 в центре Киева.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее решение было принято по процедуре без обсуждения.

Согласно пояснительной записке, с 2013 года для ограничения подъезда автомобилей и граждан к входам в здание правительства на территории, прилегающей к главному фасаду, использовались передвижные железные защитные щиты, которые были установлены МВД. Однако в конце 2019 года МВД потребовало их вернуть.

В связи с этим возникала необходимость в установке раздвижной ограды на этой территории. Однако, как следует из пояснительной записке, в процессе ее установки появилась необходимость в обустройстве бетонно-гранитного фундамента и установке дополнительных секций ограды. Для завершения этих работ было выделено 58 тыс. грн.

Также Кабмин выделил 240 тыс. грн на завершение работ по установке защитных конструкций по фасаду над проездом здания правительства с улицы Садовой.

Кроме того, для получения сертификатов о сдаче в эксплуатацию завершенных объектов этого строительства выделено 36 тыс. грн.