Украинцам не нужно проходить обсервацию после возвращения из Египта и Албании, – Криклий

Украинским туристам после возвращения из Египта и Албании уже не нужно будет проходить двухнедельную обсервацию или делать тест на коронавирус.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Telegram, передает БизнесЦензор.

"Только что правительство изменило критерии в отношении стран, которые относятся к "красной зоне". Теперь после возвращения из Египта или Албании не нужно проходить 14-дневную обсервацию/самоизоляцию или делать тестирование на COVID-19. Ожидаем положительных решений и по другим туристическим маршрутам", - написал Криклий.

Как сообщалось, 15 июля Кабинет министров смягчил требования к уровню заболеваемости коронавирусной болезнью в странах, при въезде из которых в Украину необходимо проходить обязательную обсервацию или сдавать тест.

"Проектом акта предлагается установить, что государствами со значительным распространением СOVID-19 считаются государства, в которых количество активных случаев заболевания на СOVID-19 составляет больше чем 55 человек на 100 тысяч населения", – пояснил министр здравоохранения Максим Степанов, представляя проект документа.

"У нас этот показатель был раньше на уровне 40. Мы его устанавливали, когда в стране была соответствующая заболеваемость активных больных 37 на 100 тысяч населения, сейчас она составляет 62. Таки образом, мы увеличиваем, то есть приводим в соответствие", -добавил глава Минздрава.