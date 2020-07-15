Госуправление делами включило гостиницу "Украина" в Киеве во "вторую очередь" приватизации

Государственное управление делами (ГУД) занимается решением юридических проблем и судебных споров столичной гостиницы "Украина" для передачи ее для приватизации.

Об этом сообщила заместительница руководителя ГУД Мария Грабовская в ходе дискуссионной панели в гостинице "Днепр" 15 июля, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Гостиница "Украина" – это наша "вторая очередь". Она могла быть выставлена на продажу, но ей мешает ряд юридических ограничений, судебных споров и нюансов. Это объект, над которым мы сейчас работаем", – сказала Грабовская.

По ее словам, в отличие от первых пяти переданных на приватизацию объектов ГУД, объекты из "второй очереди" не могут пока быть переданы Фонду госимущества по ряду юридических причин, однако ведомство работает над двумя объектами из этого списка, в том числе столичной гостиницей "Украина". При этом Грабовская не назвала предположительные сроки передачи объекта.

Кроме того, ведется подготовка к передаче в Фонд госимущества ГП "Чайка", для дальнейшей приватизации которого необходимо принятие законопроекта №3012-2 о приватизации государственных сельскохозяйственных предприятий, отметила Грабовская.