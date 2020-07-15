Газовые поставщики Фирташа через суды пытаются отменить запуск рынка газа для населения

Газопоставляющие компании во Львовской, Киевской и Харьковской областях, входящие в группу компаний Дмитрия Фирташа, в судах требуют признания противоправными решений НКРЭКУ и Кабмина, обеспечивающих запуск рынка газа с 1 августа 2020 года.

Об этом говорится в соответствующих определениях судов, передает БизнесЦензор.

ООО "Львовгаз Збут" и ООО "Харьковгаз Збут" требуют признать противоправными нормы постановления Кабмина №529 от 25 июня 2020 года, которым утверждаются правила проведения конкурса на избрание поставщика последней надежды. Оба иска суды не приняли к рассмотрению.

ООО "Киевоблгаз Збут" требует признать противоправным постановление НКРЭКУ №1080 от 10 июня 2020 года, которым упрощается переход бытового потребителя от одного поставщика к другому. Данный иск Окружной административный суд Киева (ОАСК) принял к рассмотрению.

Все три истца входят в груупу Дмитрия Фирташа.

Как известно, без наличия поставщика последней надежды (ПОН), рынок газа для населения не может быть полноценно открыт. ПОН обязан взять на себя поставку газа для тех потребителей, которые остались без поставщика.

Как сообщал БизнесЦензор, газовая группа Фирташа опасается конкуренции со стороны НАК "Нафтогаз Украины", который заявил о планах наращивать количество бытовых потребителей после полноценного запуска рынка газа для населения.

Как сообщалось, 1 июля Кабмин продлил действие механизма специальных обязательств (ПСО) по поставке природного газа для нужд населения до 1 августа 2020 года.