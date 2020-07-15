БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Фонд госимущества продал отель "Днепр" в центре Киева за 1,1 миллиарда (обновлено)

Фонд государственного имущества продал отель "Днепр" на приватизационном аукционе за 1,11 млрд грн.

Как сообщает пресс-служба Фонда, к участию в аукционе по приватизации объекта было допущено 29 участников, передает БизнесЦензор.

В ходе торгов наивысшую цену за лот предложило ООО "Смартленд", передает Интерфакс-Украина.

ООО "Смартленд" зарегистрировано в Броварах Киевской области. Размер уставного фонда – 11,3 млн грн. Основной вид деятельности – предоставление в аренду и эксплуатация недвижимого имущества. Руководителем и совладельцем компании с июля указан Максим Терещук. Ему принадлежит 17,71% уставного капитала компании, еще 82,29% записано на ООО "Айс Таун" Алексея Игунина.

Согласно годовому отчету компании за 2018 год, ее чистая прибыль составила 260 тыс. грн, что в 7,5 раза больше показателя за предыдущий год. Чистый операционный доход при этом составил 763,1 тыс грн, а выручка – 5,17 млн грн. Активы компании в 2018 году незначительно сократились и составили 2,39 млн грн.

Как уточнил глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко, после завершения аукциона победитель обязан пройти проверку на "добродетельность" средств (в приватизации не могут принимать участия средства похождением из страны-агрессора), после чего подписывается договор. Инвестор имеет 30 дней, чтобы перечислить деньги, в противном случае включается пеня, а после двух месяцев результаты отменяются.

Согласно условиям конкурса, после продажи гостиница должна сохранить слово "Днепр" (Dnipro) в названии и категорию не ниже "четыре звезды", ее номерной фонд должен составлять не менее 100 номеров (сейчас – 186). 

По словам врио гендиректора гостиницы "Днепр" Элины Сапожковой, средняя загрузка гостиницы в 2019 году составляла 50-52% при среднем тарифе 20 евро.

Как сообщалось, Фонд государственного имущества назначил на 15 июля аукцион по приватизации гостиницы "Днепр" в центре Киева, его стартовая цена составит 80,92 млн грн.

Гостиница "Днепр" представляет собой двенадцатиэтажное здание общей площадью 12 829 кв. м, имеет 186 номеров, рестораны, бар, SPA центр и несколько конференц-залов, а также большой паркинг для гостей на 56 мест.

Київ (4766) готель (149) приватизація (1383) ФДМУ (1393)
Топ коментарі
+1
С одной стороны-вроде цена не высокая для такого объекта в таком месте,но с другой-функционирование гостиницы осуществлялось за счет госбюджета и приватизация-это плюс.
показати весь коментар
15.07.2020 18:59 Відповісти
+1
Типова сталинська споруда ... Архитектурна цінність - нульова .
В Київі зносили пачками в часи Омельченка споруди постмодерну -- ось це жах був .
А "Дніпро" готель , це точно не Растреллі , точно не Городецький и точно не Альохін ...
показати весь коментар
16.07.2020 01:02 Відповісти
+1
У ***** рентабельністью його активів йще вища ніж у Пепи !
показати весь коментар
16.07.2020 01:05 Відповісти
Історічне ядро міста не можна продавати у приватну власнісь.
показати весь коментар
15.07.2020 17:56 Відповісти
за 1,1 млрд? можна!
показати весь коментар
15.07.2020 18:10 Відповісти
Вчора компанія "Смартленд" придбала у держави готель "Дніпро" за 1 млрд 111 млн грн.
Згідно документів за адресою м. Бровари, вул Київська, 130 знаходиться центральний офіс компанії "Смартленд". Це тут:Фонд госимущества продал отель "Днепр" в центре Киева за 1,1 миллиарда - Цензор.НЕТ 6706
показати весь коментар
16.07.2020 12:44 Відповісти
ну не заплатять - не отримають у власність
показати весь коментар
16.07.2020 14:29 Відповісти
1,1 млрд не висока ціна?? близько 50 млн доларів за нічим не примітну совкову будівлю - це овербагато
показати весь коментар
16.07.2020 14:33 Відповісти
казИны строить будем на рабочий кредит...(с)
показати весь коментар
15.07.2020 22:40 Відповісти
всего за эти копейки? ФГИ уже давно продает тихо все.... начиная с оренды на 20 лет 6000 м.кв отдельных корпусов зданий научного института для развлекательного центра за 11000 евро..... во как!
показати весь коментар
15.07.2020 23:08 Відповісти
Покупці повчилися б в Порошенка, який купив газове родовище на полтавщині, з запасом газу на 12 мільярдів гривень, всього за 4 млн гривень.
показати весь коментар
16.07.2020 00:01 Відповісти
У ***** рентабельністью його активів йще вища ніж у Пепи !
показати весь коментар
16.07.2020 01:05 Відповісти
Включат станок земрази и напечатают миллиард одной бумажкой - вот вам два миллиарда, сто миллионов верните - на такси, а на остальную сдачу насыпьте, чего-то недвижимого, .
показати весь коментар
16.07.2020 10:47 Відповісти
Маленький в о п р о с ?
К о м у продал ?
показати весь коментар
16.07.2020 14:41 Відповісти

