Фонд госимущества продал отель "Днепр" в центре Киева за 1,1 миллиарда (обновлено)

Фонд государственного имущества продал отель "Днепр" на приватизационном аукционе за 1,11 млрд грн.

Как сообщает пресс-служба Фонда, к участию в аукционе по приватизации объекта было допущено 29 участников, передает БизнесЦензор.

В ходе торгов наивысшую цену за лот предложило ООО "Смартленд", передает Интерфакс-Украина.

ООО "Смартленд" зарегистрировано в Броварах Киевской области. Размер уставного фонда – 11,3 млн грн. Основной вид деятельности – предоставление в аренду и эксплуатация недвижимого имущества. Руководителем и совладельцем компании с июля указан Максим Терещук. Ему принадлежит 17,71% уставного капитала компании, еще 82,29% записано на ООО "Айс Таун" Алексея Игунина.

Согласно годовому отчету компании за 2018 год, ее чистая прибыль составила 260 тыс. грн, что в 7,5 раза больше показателя за предыдущий год. Чистый операционный доход при этом составил 763,1 тыс грн, а выручка – 5,17 млн грн. Активы компании в 2018 году незначительно сократились и составили 2,39 млн грн.

Как уточнил глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко, после завершения аукциона победитель обязан пройти проверку на "добродетельность" средств (в приватизации не могут принимать участия средства похождением из страны-агрессора), после чего подписывается договор. Инвестор имеет 30 дней, чтобы перечислить деньги, в противном случае включается пеня, а после двух месяцев результаты отменяются.

Согласно условиям конкурса, после продажи гостиница должна сохранить слово "Днепр" (Dnipro) в названии и категорию не ниже "четыре звезды", ее номерной фонд должен составлять не менее 100 номеров (сейчас – 186).

По словам врио гендиректора гостиницы "Днепр" Элины Сапожковой, средняя загрузка гостиницы в 2019 году составляла 50-52% при среднем тарифе 20 евро.

Как сообщалось, Фонд государственного имущества назначил на 15 июля аукцион по приватизации гостиницы "Днепр" в центре Киева, его стартовая цена составит 80,92 млн грн.

Гостиница "Днепр" представляет собой двенадцатиэтажное здание общей площадью 12 829 кв. м, имеет 186 номеров, рестораны, бар, SPA центр и несколько конференц-залов, а также большой паркинг для гостей на 56 мест.