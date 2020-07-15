Чехия отменила тендер на поставку троллейбусов, который выиграл "Богдан Моторс"

Чехия отменила тендер на закупку шести троллейбусов с автономным ходом для транспортной компании города Йиглава (Чехия), победителем которого в начале мая текущего года была признана корпорация "Богдан" в консорциуме с чешской компанией TRAM FOR ENVI s.r.o.

Об этом сообщил генеральный директор Федерации работодателей Украины Руслан Ильичев, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Наш "Богдан", который выиграл в Чехии тендер на поставку троллейбусов – неделю назад тендер отменен, и это при условии, что все электрооборудование в комплектации должно быть чешским", – сообщил Ильичев в ходе заседания Кабинета министров в Киеве 15 июля.

Этим примером он проиллюстрировал необходимость скорейшего принятия правительственного постановления о пилотном проекте с критерием локализации машиностроительной техники при госзакупках.

"Мы очень ждем этого постановления, потому что сегодня мы единственная страна в Европе, которая не использует неценовой критерий (при закупках)", – подчеркнул Ильичев.

Как сообщалось, чешско-украинский консорциум предложил троллейбусы за 71,4 млн чешских крон (около 2,64 млн евро), или 11,9 млн крон за один троллейбус (440,3 тыс. евро) при ориентировочной сумме закупки 82,74 млн крон (3,06 млн евро).

В то же время участвовавшая в тендере Škoda Electric предложила цену 82,17 млн крон (3,04 млн евро), или 13,695 млн крон за троллейбус.

Троллейбусы на основе "Богдан Т701" должны были быть адаптированы к потребностям чешского рынка, в частности, электрооборудование к ним должно быть поставлено чешской компанией Cegelec.

В ходе заседания правительства Ильичев коснулся ситуации в украинском вагоностроении, гендиректор ФРУ акцентировал внимание на необходимости, помимо запрета ввоза подержанных грузовых вагонов из РФ, начать вывод из эксплуатации вагонов, срок использования которых выше нормативного.

"Сегодня патовая ситуация – большинство из 12 вагоностроительных предприятий остановлено – если в прошлом году мы произвели 10 тыс. вагонов за год, то за полгода 1,5 тыс. Поэтому просьба к вам, господин министр (инфраструктуры) и к премьер-министру – следующим шагом (после запрета на ввоз подержанных вагонов из РФ) начать вывод вагонов, срок которых выше нормативного и начинать строительство вагонов", – подчеркнул Ильичев.