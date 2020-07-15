Дефицит внешней торговли товарами за пять месяцев сократился на 77%, – Госстат

Негативное сальдо внешней торговли Украины товарами в январе-мае 2020 года сократилось на 76,8% по сравнению с январем-маем 2019 года – до $0,621 млрд с $2,669 млрд.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно ее данным, экспорт товаров из Украины за отчетный период по сравнению с аналогичным периодом 2019 года сократился на 6,5% – до $19,53 млрд, импорт – на 14,5%, до $20,15 млрд.

Госстат уточняет, что в мае по сравнению с апрелем 2020 года сезонно скорректированный объем экспорта сократился на 20,1% – до $3,21 млрд, импорта – на 2,4%, до $3,64 млрд.

Сезонно скорректированное сальдо внешней торговли в мае 2020 года было негативным и составило $0,43 млрд, тогда как в апреле – положительное сальдо составило $0,29 млрд. Коэффициент покрытия экспортом импорта в январе-мае текущего года составил 0,97 (в январе-мае-2019 – 0,89).

Госстат уточнил, что внешнеторговые операции проводились с партнерами из 217 стран мира.