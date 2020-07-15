БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Нацбанк удовлетворил заявки банков на своп процентной ставки на 410 миллионов

Национальный банк Уркаины (НБУ) провел второй аукцион на своп процентной ставки, участие в нем приняли 7 банков, а общий объем заявок составил 2,49 млрд грн.

Как сообщает пресс-служба НБУ, по итогам аукциона были удовлетворены заявки пяти банков на 410 млн грн, передает БизнесЦензор.

Средневзвешенная фиксированная процентная ставка, предложенная этими банками в обмен на плавающую ставку, которая определяется в зависимости от значений индекса UONIA, составляла 6,5%, как и во время первого аукциона.

"Новые инструменты, введенные Национальным банком для развития кредитования и долгосрочных инвестиций, пользуются все большим спросом среди банков. Во время второго аукциона своп процентной ставки выросла как количество участников, так и объемы сделок. Это хороший сигнал, свидетельствующий, что банки строят долгосрочные планы и готовы поддерживать экономику не только "короткими" деньгами", – отметил заместитель главы НБУ Олег Чурий.

Следующий аукцион своп процентной ставки планируется провести в августе.

Читайте также: Нацбанк досрочно объявил второй аукцион на своп процентной ставки

Как сообщалось, первый аукцион своп процентной ставки состоялся 2 июля, в нем приняли участие четыре банка. Общий объем заявок составил 1,38 млрд грн, из них были удовлетворены заявки двух банков на 20 млн грн.

Средневзвешенная фиксированная процентная ставка, предложенная этими банками в обмен на плавающую ставку, определяется в зависимости от значений индекса UONIA, составляла 6,5%.

Нацбанк ожидает, что запуск процентного свопа снизит процентные риски банков и будет стимулировать кредитование.

Своп предполагает, что одна сторона предлагает другой фиксированную процентную ставку, которая начисляется на условную сумму, а другая сторона – плавающую процентную ставку. Последняя будет рассчитываться на основе Украинского индекса межбанковских ставок по кредитам и депозитам овернайт (UIIR). В оговоренный срок происходят расчеты сторон из расчета разницы процентных платежей. Таким образом, банки могут минимизировать свой процентный риск при кредитовании.

