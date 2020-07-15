Нацбанк удовлетворил заявки банков на своп процентной ставки на 410 миллионов

Национальный банк Уркаины (НБУ) провел второй аукцион на своп процентной ставки, участие в нем приняли 7 банков, а общий объем заявок составил 2,49 млрд грн.

Как сообщает пресс-служба НБУ, по итогам аукциона были удовлетворены заявки пяти банков на 410 млн грн, передает БизнесЦензор.

Средневзвешенная фиксированная процентная ставка, предложенная этими банками в обмен на плавающую ставку, которая определяется в зависимости от значений индекса UONIA, составляла 6,5%, как и во время первого аукциона.

"Новые инструменты, введенные Национальным банком для развития кредитования и долгосрочных инвестиций, пользуются все большим спросом среди банков. Во время второго аукциона своп процентной ставки выросла как количество участников, так и объемы сделок. Это хороший сигнал, свидетельствующий, что банки строят долгосрочные планы и готовы поддерживать экономику не только "короткими" деньгами", – отметил заместитель главы НБУ Олег Чурий.

Следующий аукцион своп процентной ставки планируется провести в августе.

Как сообщалось, первый аукцион своп процентной ставки состоялся 2 июля, в нем приняли участие четыре банка. Общий объем заявок составил 1,38 млрд грн, из них были удовлетворены заявки двух банков на 20 млн грн.

Средневзвешенная фиксированная процентная ставка, предложенная этими банками в обмен на плавающую ставку, определяется в зависимости от значений индекса UONIA, составляла 6,5%.

Нацбанк ожидает, что запуск процентного свопа снизит процентные риски банков и будет стимулировать кредитование.

Своп предполагает, что одна сторона предлагает другой фиксированную процентную ставку, которая начисляется на условную сумму, а другая сторона – плавающую процентную ставку. Последняя будет рассчитываться на основе Украинского индекса межбанковских ставок по кредитам и депозитам овернайт (UIIR). В оговоренный срок происходят расчеты сторон из расчета разницы процентных платежей. Таким образом, банки могут минимизировать свой процентный риск при кредитовании.