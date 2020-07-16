Отель "Днепр" купила компания, связанная с иском против Украины за запрет азартных игр

Победителем аукциона Фонда госимущества Украины 15 июля по продаже киевского отеля "Днепр" стало ООО "Смартленд" с предложением 1,11 млрд грн. Основателем этой фирмы ранее был игрок в покер Ванхапелто Петтери.

Об этом со ссылкой на Наші гроші сообщает БизнесЦензор.

Петтери связан с компанией Olympic Entertainment Group AS (Эстония), которая судится с Украиной из-за запрета на азартные игры в 2009 году. Об этом стало известно из систем Opendatabot и Clarity Project.

Сейчас учредителями броварской фирмы "Смартленд" является ее директор Максим Терещук и ООО "Айс Таун". Однако, по данным систем "Opendatabot" и "Clarity Project", в 2018 году "Смартлендом" вместе с Терещуком определенное время владел Ванхапелто Петтери.

По данным реестра Эстонии, Ванхапелто Петтери (Petteri Vanhapelto) является членом правления эстонских фирм Wunderfield OÜ и Tatsu Digital OÜ. Он родом из Финляндии, живет на Мальте и профессионально играет в покер. В частности, он был в 2016 году комментатором, а в 2017 году - игроком на фестивале Cash Game Festival. Этот фестиваль проводился в казино Casino Malta, принадлежащее Olympic Casino из группы Olympic Entertainment Group.

В 2018 году эстонская компания Olympic Entertainment Group AS подала иск против Украины в международный арбитраж в Лондоне из-за закрытия ее казино после введения в Украине запрета на игорный бизнес. Она владела 23 игорными заведениями и утверждает, что после введения запрета на азартные игры в 2009 году получила 40 млн евро убытков. Истец просит арбитраж признать, что Украина нарушила межгосударственное соглашение с Эстонией о защите инвестиций, и взыскать с Украины материальный ущерб и компенсацию расходов на арбитражное производство. В прошлом году Министерство юстиции наняло для защиты по этому делу международную юридическую фирму Withers LLP (Великобритания) за $605 тыс.

Что касается киевской фирмы "Айс Таун", то ее основателем сейчас является Алексей Игунин, а руководит ею Анастасия Бутенко. Однако ранее директором был Владислав Михайлович Ужва - лицо с такими ФИО была внештатным помощником бывшего нардепа от Партии регионов Андрея Селиварова из Донецка. Еще ранее компания "Айс Таун" называлась "Школа Вячеслава Завальнюка" и принадлежала украинскому хоккеисту Вячеславу Завальнюку.

14 июля Верховная Рада Украины проголосовала за закон о легализации игорного бизнеса. Им разрешается открывать казино в гостиницах. Однако не менее двух лет может не вводиться в действие государственная система онлайн-мониторинга, от которой зависит контроль за нелегальными игровыми точками. При отсутствии государственной онлайн-системы контроль за нелегальными конкурентами легальных казино будет осуществлять МВД Арсена Авакова, которое так же контролировало игровой рынок в последние годы.

Как писал БизнесЦензор, Фонд государственного имущества продал отель "Днепр" на приватизационном аукционе за 1,11 млрд грн.

Фонд государственного имущества назначил на 15 июля аукцион по приватизации гостиницы "Днепр" в центре Киева, его стартовая цена составит 80,92 млн грн.

Гостиница "Днепр" представляет собой двенадцатиэтажное здание общей площадью 12 829 кв. м, имеет 186 номеров, рестораны, бар, SPA центр и несколько конференц-залов, а также большой паркинг для гостей на 56 мест.