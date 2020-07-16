Минздрав не будет снижать проходной бал ВНО для поступления в медицинские вузы

Министерство здравоохранения не намерено снижать проходной бал Внешнего независимого оценивания (ВНО) для поступления в медуниверситеты, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг.

"На заседании медицинского совета подняли вопрос относительно низкого качества знаний людей, которые набираются на такие специальности как педиатрия, эпидемиология. В последние пять лет было системное уничтожение этих специальностей, особенно эпидемиологов. Одним из выходов, чтобы увеличить количество людей, которые будут обучаться на этих специальностях, было и такое предложение снизить проходной бал ВНО до 130. Мы сейчас рассматриваем разные предложения, не думаю, что остановимся на этом", - сказал он.