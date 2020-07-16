Долги за газ на Харьковщине за время карантина сократились на 600 миллионов

За период карантина харьковчане сократили задолженность за газ на 600 млн грн., в частности, в июне – на 200 млн грн.

Об этом со ссылкой на пресс-службу ООО "Харьковгаз Сбыт" сообщает БизнесЦензор.

"ООО "Харьковгаз Сбыт" благодарит жителей Харькова и области за добросовестное отношение к расчетам за потребленный газ", - сообщает компания.

С начала 2020 года уровень расчетов за газ в Харьковском регионе составил 128%. В то же время, на Харьковщине остается задолженность за газ, в настоящее время она составляет 2,2 млрд грн.

"Следует напомнить, что в июне 2020 цена на газ составила 2,783996 грн за 1 куб м", - сообщает компания.

На сегодня ООО "Харьковгаз Сбыт" является надежным поставщиком природного газа для 970 тысяч домохозяйств Харьковщины и 2, 4 тысяч промышленных предприятий и бюджетных организаций региона.