Долги за газ на Харьковщине за время карантина сократились на 600 миллионов

Долги за газ на Харьковщине за время карантина сократились на 600 миллионов

За период карантина харьковчане сократили задолженность за газ на 600 млн грн., в частности, в июне – на 200 млн грн.

Об этом со ссылкой на пресс-службу ООО "Харьковгаз Сбыт" сообщает БизнесЦензор.

"ООО "Харьковгаз Сбыт" благодарит жителей Харькова и области за добросовестное отношение к расчетам за потребленный газ", - сообщает компания.

С начала 2020 года уровень расчетов за газ в Харьковском регионе составил 128%. В то же время, на Харьковщине остается задолженность за газ, в настоящее время она составляет 2,2 млрд грн.

"Следует напомнить, что в июне 2020 цена на газ составила 2,783996 грн за 1 куб м", - сообщает компания.

На сегодня ООО "Харьковгаз Сбыт" является надежным поставщиком природного газа для 970 тысяч домохозяйств Харьковщины и 2, 4 тысяч промышленных предприятий и бюджетных организаций региона.

