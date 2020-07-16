Россия согласилась на уступки Беларуси в споре о пересмотре условий кредита на строительство АЭС

Правительства России и Беларуси подписали Протокол о внесении изменений в Соглашение о предоставлении РФ государственного экспортного кредита для строительства атомной электростанции от 2011 года.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Беларуси, передает БизнесЦензор.

Протоколом предусмотрено увеличение по сравнению с действующими условиями на 2 года периода доступности кредита, льготного периода, и, соответственно, срока кредита.

"Это позволит воспользоваться средствами кредита на строительство атомной электростанции вплоть до ввода ее в эксплуатацию в 2022 году", – отмечается в сообщении.

Кроме того, процентная ставка по кредиту снижена до 3,3% годовых и изменен режим ставки – с плавающей на фиксированную.

"Это позволит улучшить показатели проекта строительства атомной электростанции, снизить расходы белорусской стороны по обслуживанию внешнего государственного займа и захеджировать риск неопределенности в связи с отказом в среднесрочной перспективе участниками глобального финансового рынка от переменной ставки LIBOR", – указывает белорусское министерство.

Как сообщалось, в феврале президент Беларуси Александр Лукашенко по итогам переговоров с российским президентом Владимиром Путиным в Сочи заявил, что Беларусь требует от России смягчить условия предоставленного для строительства АЭС кредита, в противном случае готова потребовать выплаты штрафных санкций за срыв сроков запуска атомной станции.

Ранее заместитель министра финансов России Сергей Сторчак заявил, что Россия отказала Беларуси в просьбе смягчить условия кредита на строительство АЭС.

Согласно условиям кредитного соглашения с Россией Беларусь должна начать погашать кредит не позднее 1 апреля 2021 года. На 1 января 2019 года Беларусь использовала $3,4 млрд из кредитной линии от России на $10 млрд.

Изначально ставка по кредиту для Беларуси составляла фиксированные 5,23% годовых для половины выбранных средств и "шестимесячный LIBOR в долларах (сейчас 1,72%) плюс 1,83% годовых" для другой половины.