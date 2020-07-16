БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
3 015 2

За задержанную по делу о рекордной взятке экс-чиновницу внесли 120 миллионов залога

За задержанную по делу о рекордной взятке экс-чиновницу внесли 120 миллионов залога

За бывшую начальницу организационно-распорядительного департамента Государственной фискальной службы (ГФС) Елену Мазурову внесли 120 млн грн залога в качестве альтернативы ее аресту.

Об этом сообщила руководитель отдела коммуникаций Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис, передает БизнесЦензор со ссылкой на Слово і діло.

"За бывшее должностное лицо Государственной фискальной службы внесли 120,22 млн грн залога, определенного в качестве альтернативы содержанию под стражей", – сказала спикер ВАКС.

Как сообщалось, 12 июня НАБУ задержало трех человек по подозрению в попытке дать взятку руководителю САП Назару Холодницкому и директору Бюро Артему Сытнику в размере $6 млн за закрытие производства, в котором сообщено о подозрении экс-министру экологии Николаю Злочевскому.

В частности, были задержаны экс-директор Burisma Group Андрей Кича, замглавы столичной Налоговой Николай Ильяшенко и бывшая начальница департамента Фискальной службы Елена Мазурова. Суд избрал им меру пресечения в виде ареста с альтернативой залога в 40 млн, 84 млн и 120 млн грн соответственно. За Кичу залог уже внесли и он вышел на свободу.

1 июля детективы НАБУ сообщили бывшему министру экологии и природных ресурсов времен президента Януковича Николаю Злочевскому о подозрении в организации попытки подкупа руководства антикоррупционных органов для закрытия уголовного производства в его отношении.

Автор: 

НАБУ (1571) хабар (519) застава (293) Злочевський Микола (120) Холодницький Назар (57)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Откуда деньги, Зин?
показати весь коментар
16.07.2020 17:44 Відповісти
Деньги бюджетные,естественно, из "уведенных" ранее сотен миллиардов грн разными анти "гос.чиновниками", разными членами "наб.советов" за разрухой гос.предприятий,крыши "альтернативно-зеленых" негодяев в энергетике,какой выступает НКРЕКП,которая приказывает гос.предприятию"гарантированный покупатель" платить "зеленым" негодяям за их лохоэнергию в 3 раза больше чем атомщикам и т.д и т.п.
показати весь коментар
17.07.2020 15:07 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 