За задержанную по делу о рекордной взятке экс-чиновницу внесли 120 миллионов залога

За бывшую начальницу организационно-распорядительного департамента Государственной фискальной службы (ГФС) Елену Мазурову внесли 120 млн грн залога в качестве альтернативы ее аресту.

Об этом сообщила руководитель отдела коммуникаций Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис, передает БизнесЦензор со ссылкой на Слово і діло.

"За бывшее должностное лицо Государственной фискальной службы внесли 120,22 млн грн залога, определенного в качестве альтернативы содержанию под стражей", – сказала спикер ВАКС.

Как сообщалось, 12 июня НАБУ задержало трех человек по подозрению в попытке дать взятку руководителю САП Назару Холодницкому и директору Бюро Артему Сытнику в размере $6 млн за закрытие производства, в котором сообщено о подозрении экс-министру экологии Николаю Злочевскому.

В частности, были задержаны экс-директор Burisma Group Андрей Кича, замглавы столичной Налоговой Николай Ильяшенко и бывшая начальница департамента Фискальной службы Елена Мазурова. Суд избрал им меру пресечения в виде ареста с альтернативой залога в 40 млн, 84 млн и 120 млн грн соответственно. За Кичу залог уже внесли и он вышел на свободу.

1 июля детективы НАБУ сообщили бывшему министру экологии и природных ресурсов времен президента Януковича Николаю Злочевскому о подозрении в организации попытки подкупа руководства антикоррупционных органов для закрытия уголовного производства в его отношении.