Ожидания бизнеса упали до наихудшего уровня за последние 5 лет, – опрос НБУ

Бизнес ухудшил ожидания относительно экономического роста, инфляции, а также собственных финансовых и производственных результатов в последующие 12 месяцев.

Об этом свидетельствуют результаты проведенного Национальным банком Украины (НБУ) опроса руководителей компаний во втором квартале 2020 года, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу регулятора.

"Уровень деловой активности предприятий снизился до самого низкого значения за все время наблюдений после первого квартала 2015 года – 90,8% (в первом квартале 2020 года – 110,5%). Оценки текущего финансово-экономического состояния компаний ухудшились под влиянием коронакризиса и карантина", – сказано в сообщении.

В НБУ отмечают, что при этом бизнес не ожидает быстрого улучшения показателей своей деятельности, несмотря на отмену значительного количества ограничений и внедрение адаптивного карантина.

При этом ухудшились инфляционные ожидания предприятий ухудшились. Бизнес прогнозирует, что в течение 12 месяцев темпы роста потребительских цен вырастут до 7% в годовом измерении (в первом квартале – 5,1%).

Кроме того, бизнес ожидает существенного ослабления национальной валюты. Среднее значение обменного курса, которое респонденты ожидают через 12 месяцев, составляет 28,28 грн/$ (в предыдущем квартале – 26,01 грн/$. Большинство предприятий считает, что обменный курс будет колебаться в пределах от 27 грн/$ до 29 грн/$.

Читайте также: Потребительские настроения украинцев вернулись к падению, – исследование

По данным опроса, впервые с первого квартала 2016 года предприятия ожидают сокращения объемов производства товаров и услуг в Украине.

При этом большинство компаний не ожидают изменения своего финансово-экономического положения в следующие 12 месяцев, а 22% – ожидают ухудшения. Более пессимистические оценки имеют представители малого и среднего бизнеса.

"Бизнес ожидает уменьшения общих объемов реализации продукции, в том числе и на внешнем рынке. В целом рост по этому показателю прогнозируют только респонденты перерабатывающей промышленности и торговли, а самые низкие оценки – у предприятий строительства и добывающей промышленности", – отмечают в НБУ.

В то же время снижение инвестиционной активности ожидают предприятия всех видов экономической деятельности. Самые низкие ожидания – у предприятий сельского хозяйства.

Нацбанк также указывает, что третий квартал подряд увеличивается доля компаний, которые прогнозируют сокращение количества работников на своих предприятиях. Лишь 9,1% предприятий планируют нанимать новых работников в течение следующих 12 месяцев, тогда как увольнение персонала планируют 26,3% опрошенных компаний.

Существенно уменьшилось и количество компаний, которые планируют повышать зарплаты своим работникам в течение следующих 12 месяцев. Таких – 36,5% (против 63,4% в предыдущем квартале). При этом каждая десятая компания планирует сократить расходы на оплату труда.

Доля компаний, планирует привлекать кредиты в Украине в течение следующих 12 месяцев, уменьшилась до 39,2% (в предыдущем квартале – 44,4%). В то же время несколько выросла доля компаний, которые планируют брать кредиты за рубежом – до 9,5%.

Квартальный опрос НБУ проводился с 4 мая по 3 июня. В опросе приняло участие 691 предприятие из 22 регионов страны (без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, а также Донецкой и Луганской областей).

Среди опрошенных предприятий 18,8% – компании перерабатывающей промышленности, 15,5% – оптовой торговли, 14,9% – сельского хозяйства, 13% – транспорта и связи, 6,7% – добывающей промышленности, 5,8 % – розничной торговли, 4,5% - сферы электроэнергии и водоснабжения, 3% – строительства, 17,8% – предприятия других отраслей.

Автор: 

Топ коментарі
+10
"Ожидания бизнеса упали до наихудшего уровня за последние 5 лет" - Зеленский с Коломойским стараются.
показати весь коментар
16.07.2020 19:39 Відповісти
+7
Это гнусная ложь от Смолия!
Счас придёт человек Зели - и ожидания бизнеса вырастут до небес!
показати весь коментар
16.07.2020 18:35 Відповісти
+6
Особенно ожидания банкротств 🤪
показати весь коментар
16.07.2020 19:00 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Это гнусная ложь от Смолия!
Счас придёт человек Зели - и ожидания бизнеса вырастут до небес!
показати весь коментар
16.07.2020 18:35 Відповісти
Особенно ожидания банкротств 🤪
показати весь коментар
16.07.2020 19:00 Відповісти
"Ожидания бизнеса упали до наихудшего уровня за последние 5 лет" - Зеленский с Коломойским стараются.
показати весь коментар
16.07.2020 19:39 Відповісти
Не может быть, ведь Зеля победил барых и коррупцию!
показати весь коментар
16.07.2020 20:33 Відповісти
Доруководился, мать твою!
показати весь коментар
16.07.2020 22:24 Відповісти
Ожидания бизнеса упали до наихудшего уровня за последние 5 лет, – опрос НБУ - Цензор.НЕТ 8702
показати весь коментар
17.07.2020 00:33 Відповісти
Ожидания бизнеса упали до наихудшего уровня за последние 5 лет, – опрос НБУ - Цензор.НЕТ 9847
показати весь коментар
17.07.2020 11:04 Відповісти
Какой у нас не сознательный бизнес! Ну все для него делают, ну все! А он не хочет улыбаться!
показати весь коментар
17.07.2020 07:59 Відповісти
Странно, 73% населения сходили на выборы по-приколу, а теперь у них упали ожидания? А какие мать вашу должны были быть ожидания, год назад выбирая клоуна олигархов управлять страной! Неужели вы тупорылые буратины думали, что зеленое ******, скакавшее без трусов по сцене всю жизнь, вам рост экономики сделает 40%?! Говорили ж ***** умные люди: "думайТЕ", а вам хотелось приколов, ну теперь жриТЕ!
показати весь коментар
17.07.2020 09:11 Відповісти
Ожидания бизнеса упали до наихудшего уровня за последние 5 лет, – опрос НБУ - Цензор.НЕТ 5565
показати весь коментар
17.07.2020 11:03 Відповісти
Ожидания бизнеса упали до наихудшего уровня за последние 5 лет, – опрос НБУ - Цензор.НЕТ 3181
показати весь коментар
17.07.2020 09:17 Відповісти
показати весь коментар
17.07.2020 11:00 Відповісти
хуже не будет (с)
показати весь коментар
17.07.2020 09:59 Відповісти
Посмеялся. Ожидания, видите ли, упали. Я тоже вот ожидаю (даже нет, знаю наверняка), что рано или поздно дам дуба. Заставляет ли этот факт меня ежедневно быть готовым к смерти?Нет.
показати весь коментар
17.07.2020 10:08 Відповісти
Не просто так цей комуняцький вірус вискочив.
показати весь коментар
17.07.2020 10:14 Відповісти
кінець епохи бізнесу!
показати весь коментар
17.07.2020 11:00 Відповісти
Странно, а ожидания бородатой бабушки взлетели
показати весь коментар
17.07.2020 12:42 Відповісти

