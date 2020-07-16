Великобритания обвинила российских хакеров в попытке украсть данные о вакцине от коронавируса

Российские хакеры из группы APT29, которых подозревают в работе на Службу внешней разведки России, пытаются похитить данные о разработке вакцин от коронавируса и исследованиях по лечению этой болезни в научных и фармацевтических учреждениях во всем мире.

Об этом говорится в заявлении Британского национального центра кибербезопасности (NCSC), поддержанном спецслужбами США и Канады, передает БизнесЦензор со ссылкой на Deutsche Welle.

"Мы осуждаем эти отвратительные нападения на тех, кто делает жизненно важную работу, чтобы побороть пандемию коронавируса", – сказал директор оперативного управления NCSC Пол Чичестер.

В британском центре кибербезопасности отметили, что на протяжении 2020 года атаки хакеров из APT29 были нацелены на различные организации, которые принимают участие в разработке вакцины против коронавируса в Канаде, США и Великобритании. Эти атаки с большой вероятностью осуществлялись с целью кражи информации и интеллектуальной собственности, касающиеся разработки и тестирования вакцин против COVID-19.

По информации NCSC, хакеры используют вредоносные программы "WellMess" и "WellMail" для атак на организации во всем мире, в том числе и на те, которые занимаются разработкой вакцин. До этого программы "WellMess" и "WellMail" публично не связывали с хакерами из APT29.

Читайте также: Российские хакеры проникли в Burisma Злочевского и украинское правительство, – New York Times

В заявлении NCSC уточняется, что в целом хакеры использовали различные инструменты и методы, включая фишинг и вредоносное программное обеспечение.

В Британском центре кибербезопасности предполагают, что хакеры продолжат осуществлять кибератаки на организации, участвующие в исследованиях и разработке вакцин против коронавируса, поскольку стремятся найти ответы на дополнительные вопросы разведки относительно пандемии.

В мае Великобритания и США сообщали, что сеть хакеров пытается атаковать национальные и международные организации, связанные с мерами по пандемии коронавируса. Впрочем, ранее эти нападения не связывали с Россией.

Напомним, в ноябре 2018 группу APT29 подозревали в атаке на правительственные агентства и частные компании в США. Хакеры рассылали зараженные письма от имени работницы госдепартамента США.