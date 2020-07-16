Чиновники Академии наук незаконно отдали под застройку земли на 300 миллионов, – СБУ

Чиновники Национальной академии наук незаконно передали под застройку участки столичной земли стоимостью более 300 млн грн.

Как сообщает пресс-центр СБУ, речь идет о передаче под застройку участка площадью 24,5 га возле парка "Феофания", передает БизнесЦензор.

По версии следствия, должностные лица НАНУ с нарушением требований постановления Кабинета министров и без обязательного согласования с Бюро президиума академии заключили с частными коммерческими структурами договоры на строительство комплекса многоквартирных жилых домов на землях учреждения вблизи памятника садово-паркового искусства общегосударственного значения "Феофания".

"Организаторы сделки противоправно передали застройщику земли общей площадью 24,5 гектара в постоянное пользование сроком на 49 лет. Согласно условиям договора, после завершения работ коммерсанты имели право выкупить участки в собственность", – сказано в сообщении.

В рамках начатого уголовного производства по ст. 356, ч. 3 ст. 191 и ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса правоохранители провели обыски в Президиуме НАНУ для извлечения документальных материалов, подтверждающих противоправную деятельность.

В СБУ отмечают, что решением суда на эти земельные участки НАНУ наложен арест. Продолжаются следственные действия.