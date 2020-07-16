Украинский производитель кормов для домашних животных открыл первый завод в Европе

Крупный украинский производитель кормов для кошек и собак ООО "Кормотех" открыл завод по изготовлению влажных кормов для кошек и собак в литовском городе Кедайняй, компания оценивает инвестиции в проект в 15 млн евро, 10 млн из которых составил кредит ЕБРР.

Об этом сообщил руководитель проекта строительства завода в Литве "Кормотех" Назар Щирба, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам топ-менеджера, производственная площадь литовского завода составляет 4 тыс. кв. м, мощности позволяют выпускать 20 тыс. тонн влажного корма в год.

"Мы запускаемся с мощностью 5 тыс. тонн в год, в октябре увеличим до 10 тыс. тонн и в 2021 году – 15 тыс. тонн, в 2022 году – 20 тыс. тонн. Еще остается возможность увеличить мощности завода в целом до 30 тыс. тонн", – уточнил операционный директор "Кормотех" Игорь Параняк.

В компании отметили, что завод в Литве был построен за год, пандемия COVID-19 задержала сдачу объекта в эксплуатацию на два месяца.

В Литве "Кормотех" основал одноименное предприятие и построил завод в промышленном центре республики – городе Кедайняй. Территория города входит в свободную экономическую зону, так компания получила налоговые льготы на 10 лет для ведения бизнеса.

Как уточнили в компании, данный объект – первое собственное производство компании в Европе.

ООО "Кормотех" – ведущий украинский производитель кормов для кошек и собак. Компания экспортирует продукцию в 32 стран, в том числе в США, Великобританию, Германию, Францию, Финляндию, Швецию, Нидерланды, Испанию, Италию, Польшу, Турцию, Иран и Чили.

Мощности предприятия включают два завода по изготовлению сухих и влажных кормов во Львовской области и завод в Литве. Компания производит продукты для кошек и собак под собственными брендами Optimeal, "Клуб 4 лапы" (ТМ "Мяу!" и "Гав!") и по направлению private label. Конечными бенефициарами "Кормотех" являются Елена и Ростислав Вовк.