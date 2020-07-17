Бывший замглавы Ивано-Франковской ОГА стал директором по взаимоотношениям с властью "Укрзализныци"

Директором по управлению взаимоотношениями с органами государственной власти АО "Укрзализныця" стал экс-заместитель главы Ивано-Франковской областной государственной администрации Дмитрий Романюк.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци" сообщает БизнесЦензор.

С октября 2019 года до настоящего времени Романюк занимал должность заместителя главы Ивано-Франковской ОГА.

В 2018-2019 годах, возглавлял наблюдательный совет компании по управлению активами MG Invest. В 2017 году был руководителем по работе с регионами Украины ГУ "Офис привлечения и поддержки инвестиций UkraineInvest".

С апреля 2016 года по январь 2017 года работал начальником управления международного сотрудничества евроинтеграции, туризма и инвестиций Ивано-Франковской ОГА. С августа 2015 года по апрель 2016 года - директором департамента международного сотрудничества, евроинтеграции и развития туристической инфраструктуры Ивано-Франковской ОГА. В 2010-2015 годах был ассистентом, а затем преподавателем на кафедре менеджмента и маркетинга экономического факультета Прикарпатского национального университета.

Дмитрий Романюк также известен тем, что в 2004 году будучи студентом бросил яйцо в Виктора Януковича, когда тот посещал Ивано-Франковск.