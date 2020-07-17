Основатель ИСД Гайдук проиграл суд в Лондоне против Таруты и Мкртчана на $1 миллиард

14 июля Высокий суд правосудия Англии и Уэльса завершил рассмотрение исков, которые подали друг против друга бывшие основатели украинской корпорации "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД) Сергей Тарута, Виталий Гайдук и Олег Мкртчан.

Процесс по поводу распределения средств от продажи корпорации россиянам бывшие партнеры оспаривали в Лондоне на протяжении многих лет, но в итоге суд принял решение отказать в удовлетворении всех исков, передает БизнесЦензор со ссылкой на Liga.net.

Судебные тяжбы стали следствием одной из самых громких сделок в Украине последнего десятилетия – продажи половины акций корпорации ИСД в 2010 году новым партнерам, которых финансировал российский государственный "Внешэкономбанк" (ВЭБ).

Гайдук и его жена Елена считали, что партнеры не доплатили при выходе из бизнеса $1 млрд. В свою очередь Тарута подал перекрестные иски к Гайдуку и Мкртчану, в которых требовал половину акций в столичном пятизвездочном отеле Hyatt и "Украинской горно-металлургической компании" (УГМК). Этими активами бизнесмены совместно владели до сделки с россиянами.

После кризиса 2008 года контрольный пакет акций ИСД в декабре 2009 года был продан группе российских инвесторов. Кредитором выступил российский "Внешэкономбанк", набсовет которого в то время возглавлял Владимир Путин.

Незадолго до продажи контрольного пакета россиянам Тарута и Мкртчан выкупили у третьего партнера – Виталия Гайдука – его 33,8% акций за $750 млн. Деньги на приобретение акций Гайдука украинцам дал в кредит российский ВЭБ.

Как стало известно в ходе разбирательства в Лондоне, считанные недели спустя купленные у экс-партнера акции Тарута и Мкртчан продали россиянам, добавив к этому пакету по 8,1% из своих долей, за $2,7 млрд. В пересчете за акцию они получили в разы больше – россияне заплатили по миллиарду долларов за 8%, которые продал каждый из них.

Спустя годы Гайдук узнал, сколько получили от россиян его бывшие партнеры и в 2016 году подал иск в Высокий суд Лондона. Гайдук считает себя обманутым и требует от Таруты и Мкртчана $1 миллиард компенсации.

Читайте также: Российский "Внешэкономбанк" не смог взыскать $3,7 миллиарда с Алчевского меткомбината ИСД (обновлено)

Как сообщалось, благодаря судебному процессу между основателями ИСД в Лондоне стало известно, чтов организации сделки по продаже украинского металлургического холдинга "Индустриальный союз Донбасса" российскому "Внешэкономбанку" участвовали бывший руководитель Государственного управления делами (в 2003-2004 годах) Игорь Бакай и Виктор Медведчук – глава Администрации президента Леонида Кучмы и кум Владимира Путина.

Согласно конфиденциальному меморандуму, Тарута и Мкртчан обязались выплатить Бакаю высокую комиссию объемом в 8,2% от суммы продажи актива на счета офшорной компании в Белизе. Бакай на тот момент имел очень хорошие связи в Москве. В итоге за свою успешную лоббистскую работу в рамках продажи ИСД Бакай получил $225 млн.

При этом оказалось, что в переговорах о будущем ИСД кроме Бакая тогда участвовал и кум Путина Виктор Медведчук. Во время судебного процесса в Лондоне стало известно, что Бакай и Медведчук в "Меморандуме о взаимопонимании" закрепили за собой опцион на приобретение 10% акций ИСД.

Напомним, в 2017 году бывшего руководителя Государственного управления делами Украины, экс-главу НАК "Нафтогаз Украины" Игоря Бакая задерживали в Москве по обвинению в хищении $12 млн. В отябре того же года Арбитражный суд Московской области признал Бакая банкротом.

В августе 2019 года Московский городской суд приговорил гендиректора корпорации "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД) Олега Мкртчана к девяти годам колонии общего режима, он признан виновным в хищении более 1 млрд рублей у российского ВЭБа.

Корпорация ИСД основана в 1995 году. В нее входили Алчевский МК, Алчевский коксохим (оба Луганская обл.) и Днепровский МК (Днепропетровская обл.), металлургические заводы ISD-Huta Czestochowa (Польша) и ISD-Dunafer (Венгрии).