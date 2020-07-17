Новый глава Нацбанка показал в декларации 15 миллионов зарплаты и землю жены в Крыму

Новый глава Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко задекларировал 14,59 млн грн зарплаты в "Укргазбанке" в 2019 году и принадлежащий жене земельный участок в Феодосии в оккупированном Крыму.

Как передает БизнесЦензор, об этом свидетельствуют данные декларации Шевченко на сайте НАПК.

Согласно документу, в прошлом году новый глава НБУ также получил 13,32 млн грн дохода от продажи недвижимости, а также 214,26 тыс. грн в качестве "дополнительного блага" и 173,33 тыс. грн профсоюзных выплат и 426,6 тыс. грн процентов по вкладам в "Укргазбанке".

На счетах в том же банке Шевченко хранил 618,94 тыс. грн, 250 тыс. грн и 165,74 тыс. евро.

Жена Шевченко Юлия за год получила 89,05 тыс. грн зарплаты в ЧП "Страховая компания Универсальный полис", а также должна 161,65 тыс. грн по кредиту, полученному в "Кристалбанке" в 2917 году.

Глава НБУ также указал в собственности семьи телевизор Loewe, квартиру в Киеве площадью 304 кв. м, два паркоместа, а также принадлежащий жене участок в Приморском Феодосийского района в оккупированном Крыму.

В пользовании супругов Шевченко находится квартира в Киеве площадью 72 кв. м, дом на 280 кв. м и земельный участок в Киево-Святошинском районе.

Кириллу Шевченко принадлежит автомобиль Peugeot Partner 2016 года выпуска, но пользуются они с женой также Mercedes-Benz G 500 2012 года, Land Rover Range Rover 2013 года, а также катером Super Air Nautique G23, которые оформлены на других лиц.

Как сообщалось, накануне Верховная Рада поддержала предложение президента Владимира Зеленского и назначала главой Национального банка Украины Кирилла Шевченко, который в последние годы возглавлял государственный "Укргазбанк".