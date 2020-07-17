Промышленный вылов рыбы в Украине упал с начала года на 40%, – Госрыбагентство

За первые шесть месяцев 2020 года общий промышленный вылов рыбы и других водных биоресурсов во внутренних водоемах Украины уменьшился на 40,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Так, в течение января-июня украинские рыбаки выловили 3 138 тонн рыбы и других водных биоресурсов, тогда как за такой же период 2019 года этот показатель составлял 5 306 тонн, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Госрыбагентства.

В целом с начала года общий промышленный вылов рыбы и других водных биоресурсов составил 6 536 тонн. В том числе в Черном море он составил 2 513 тонн, в Азовском – 885 тонн, в реке Дунай – 252 тонны, в низовьях Днестра с лиманом и Кучурганском водохранилище – 718 тонн.

Больше всего в течение января-июня выловлено рапана – 1 524 тонны, серебряного карася – 1 482 тонны, тюльки и верховодки – 698 тонн, шпрота – 414 тонн, леща – 297 тонн, сельди – 248 тонн, плоскирки – 184 тонны, креветки – 179 тонн.

Как сообщалось, по данным Госрыбагентства в 2019 году общий промышленный вылов рыбы и других водных биоресурсов в рыбохозяйственных водных объектах и на континентальном шельфе Украины увеличился на 2,2% по сравнению с 2018 годом.

Так, в течение 2019 года украинские рыбаки выловили свыше 51,4 тыс. тонн рыбы и других водных биоресурсов. В 2018 году этот показатель составлял 50,3 тыс. тонн.