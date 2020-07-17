БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
507 0

Разумков созвал внеочередное заседание Рады для принятия закона о снижении "зеленого тарифа"

Разумков созвал внеочередное заседание Рады для принятия закона о снижении

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии Верховной Рады по требованию народных депутатов.

Как сообщается на сайте парламента, внеочередное заседании назначено на 12:00 вторника, 21 июля, передает БизнесЦензор.

Согласно повестке внеочередного заседания, первым вопросом депутаты рассмотрят законопроект №3658 о снижении "зеленого тарифа" для производства электроэнергии из альтернативных источников.

Кроме того, Рада рассмотрит законопроект о внесении изменений "О публичных закупках", устанавливающий преференции для отечественных производителей, проект закона "Об управлении отходами", об усилении защиты прав на торговые марки, о господдержке инвестиционных проектов, о сельскохозяйственной коммерции, а также о налоговых льготах для кинопроизводителей.

Автор: 

ВР (2937) парламент (1986) Зелений тариф (334) Разумков Дмитро (78)
