Разумков созвал внеочередное заседание Рады для принятия закона о снижении "зеленого тарифа"

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии Верховной Рады по требованию народных депутатов.

Как сообщается на сайте парламента, внеочередное заседании назначено на 12:00 вторника, 21 июля, передает БизнесЦензор.

Согласно повестке внеочередного заседания, первым вопросом депутаты рассмотрят законопроект №3658 о снижении "зеленого тарифа" для производства электроэнергии из альтернативных источников.

Кроме того, Рада рассмотрит законопроект о внесении изменений "О публичных закупках", устанавливающий преференции для отечественных производителей, проект закона "Об управлении отходами", об усилении защиты прав на торговые марки, о господдержке инвестиционных проектов, о сельскохозяйственной коммерции, а также о налоговых льготах для кинопроизводителей.