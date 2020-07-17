Фонд гарантирования подписал договор о продаже стадиона "Черноморец" за 190 миллионов

16 июля было подписано соглашение купли-продажи одесского стадиона "Черноморец" с покупателем – американской компаний Allrise Capital Inc, которая победила в соответствующем аукционе.

Как сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физлиц, средства от продажи будут направлены на удовлетворение требований кредиторов АО "Ииэксбанк" и государства, передает БизнесЦензор.

Как сообщалось, в конце мая Фонд гарантирования вкладов физических лиц продал на аукционе нежилые здания стадиона "Черноморец" в Одессе американской компании Allrise Capital Inc за 193,8 млн грн. Согласно профилю компания Allrise Capital Inc. в LinkedIn, ее операционным директором является Михаил Трубчик.

Аукцион состоялся 22 мая по голландской модели с понижением цены. Стартовая цена на лот составила 1,14 млрд грн, что в 3,2 раза меньше первоначальной цены объекта (3,66 млрд грн).

Напомним, Фонд гарантирования неоднократно предпринимал попытки продать актив с мая 2018 года. Общая площадь включенной в лот нежилой недвижимости, размещенной в историческом центре Одессы, – 80 289 кв. м. Комплекс зданий и сооружений включает в себя: спортивную часть стадиона: чаша стадиона с футбольным полем, VIP-ложи, вспомогательные помещения; бизнес-центр с рестораном общей площадью 10 757,90 кв. м; фитнес-центр общей площадью 4 300,00 кв. м; отель общей площадью 9 817,00 кв. м; подземный паркинг для транспортных средств; другие здания и помещения по функциональному назначению объекта.

Фонд гарантирования получил стадион "Черноморец" в качестве залога по кредитам связанных компаний перед обанкротившимся "Имексбанком" экс-нардепа Леонида Климова.

При этом, по данным фонда, за несколько месяцев до признания неплатежеспособным владельцами АО "Имэксбанк" былт выведены высоколиквидные залоги по 41 кредиту юрлиц-инсайдеров. Вместо этого единственным обеспечением по договорам на сумму 8,3 млрд грн стал футбольный стадион, тогда как независимые оценщики определили ее на уровне 1,2 млрд грн.

"Имэксбанк" был отнесен к категории неплатежеспособных на основании постановления правления Национального банка Украины от 26 января 2015 года. Вкладчиками банка получено 4,2 млрд грн в рамках выплаты гарантированной суммы возмещения.