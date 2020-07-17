Фонд гарантирования продает долги "АвтоКрАЗа" Жеваго на 9 миллиардов с дисконтом 96%

Фонд гарантирования вкладов физических лиц 20 июля на площадке DebtX проведет повторный "голландский" аукцион по продаже пула активов банка "Финансы и кредит" и "Дельта Банка".

Как сообщает пресс-служба Фонда, в состав пула вошли 9 кредитов юрлиц с общей суммой задолженности 8,8 млрд грн, передает БизнесЦензор.

Средняя просрочка по кредитам – 4 года. По всем кредитным договорам продолжаются судебные дела, по 5 кредитам открыты производства Государственной исполнительной службы, по 8 – уголовные дела.

Начальная цена лота – 1,66 млрд грн, в ходе торгов она может снизиться до 332,25 млн грн.

По данным Фонда гарантирования, основными объектами залога по кредитам в составе пула являются несколько целостных имущественных комплексов общей площадью 511,4 тыс. кв. м, расположенных в Полтавской области. Среди них – автозавод по производству большегрузных автомобилей, а также завод по производству пневматической тормозной аппаратуры для автотранспортных средств.

"Фонд гарантирования вкладов напоминает, что речь идет о продаже именно кредитов и прав требования, то есть долгов, а не непосредственно объектов недвижимости или имущества в залоге по ним. Это означает, что при покупке этих активов инвестор получает возможность работать с проблемными кредитами", – отмечают в Фонде.

Из информации Фонда гарантирования и судебного реестра, речь идет о кредитах, должниками по которым выступают компании из группы "АвтоКрАЗ" и связанные с ними структуры, подконтрольные Константину Жеваго.

Читайте также: Суд начал банкротство торгового дома "АвтоКрАЗ" Жеваго

Как сообщалось, Хозсуд Полтавской области 27 января открыл производство по делу о банкротстве ООО "Торговый Дом "АвтоКрАЗ".

Напомним, 4 декабря 2019 года Верховный Суд отказался удовлетворить апелляционную жалобу ликвидатора "Дельта Банка" и оставил без изменений решения судов нижестоящих инстанций о признании банкротом ЧАО "АвтоКрАЗ" Константина Жеваго.

Хозсуд Киева в сентябре 2018 года по иску "Ощадбанка" открыл производство по делу о банкротстве АО "АвтоКрАЗ", признав денежные требования банка в размере 555,69 млн грн, и ввел процедуру распоряжением имуществом должника.

Кроме того, ПАО "Полтавский автоагрегатный завод" в январе 2019 года признано банкротом и открыта ликвидационная процедура (дело о банкротстве было инициировано должником). В мае текущего года был признан банкротом ПАО "Херсонский завод карданных валов", а Токмакский КШЗ акционеры в марте решили ликвидировать, в частности, из-за неудовлетворительных результатов деятельности в 2018 году.

АО "АвтоКрАЗ" – единственный в Украине производитель большегрузных автомобилей, ПО данным финотчета компании на его сайте, она завершила 2018 год с чистым убытком в размере 4,7 млрд грн, против 90 млн грн годом ранее чистый доход сократился на 7%, до 976,3 млн грн.

В прошлом году реализовано 540 автомобилей (ожидалось около 1,2 тыс.), в том числе 93% – на внутреннем рынке.