В Ривненской области на аукционе продали два участка для добычи янтаря за 100 миллионов

Два участка в 10 га в Сарненском районе Ровенской области с правом добычи янтаря продали через онлайн-аукцион за более 100 млн грн, сообщил глава Ровенской ОГА Виталий Коваль.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Сегодня состоялись первые аукционы на получение специальных разрешений на пользование недрами. Напомню, два участка в 10 га в Алексеевке Сарненского района выставили на сайте "Прозоро" еще в июне. А уже 17 июля состоялось онлайн торги. Результат - преувеличил все наши надежды", – сообщает он.

Коваль подчеркнул, что стартовая цена первого участка была 319,6 тыс. грн и во время аукциона выросла почти в 40 раз и составила 12,63 млн грн.

"Второй участок стартовал с 333,2 тыс. грн, а купили его за 29 млн грн, что в 90 раз больше", – написал глава ОГА.

Он отметил, что всего участие в первом аукционе приняли 4 фирмы, а во втором - 6.

Победители получили специальные разрешения на 5 лет. Они дают право проводить геологическое изучение и дальнейшую добычу янтаря на указанных участках.

"Новый закон о янтаре, инициированный президентом Украины Владимиром Зеленским, позволил добывать солнечный камень - легально. Мы работаем открыто и на прозрачных условиях для бизнеса! Продолжаем создавать на Ровенщине территорию равных возможностей!", – резюмировал Коваль.