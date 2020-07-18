На Волыни чиновнику сообщено о подозрении из-за вырубки леса на 17 миллионов

Должностному лицу лесной охраны в Волынской области сообщено о подозрении в служебной халатности, повлекшей нанесение убытков государству на более 17 млн грн из-за вырубки леса на территории зоологического заказника, сообщили в Государственном бюро расследований.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Львове, сообщили о подозрении в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия, директору одного из государственных предприятий лесной охраны Волынской области", – сказано в сообщении ГБР.

Следствием установлено, что чиновник выдал и согласовал документы на проведение сплошных рубок деревьев на территории зоологического заказника с нарушением требований природоохранного законодательства. "Такими действиями подозреваемый допустил незаконную вырубку деревьев разных пород на вверенных ему под охрану участках, в результате чего государству нанесен ущерб на сумму свыше 17 млн грн", – указано в сообщении.

Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и со штрафом от 250 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан.