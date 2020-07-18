Полиция провела обыски по делу хищений при строительстве Подольского моста в Киеве

Национальная полиция Украины провела обыски у фигурантов дела о хищении бюджетных средств при строительстве столичного Подольского моста.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Нацполиции Украины сообщает БизнесЦензор.

"Уголовное производство расследуется по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины. По предварительным данным, сумма причиненного ущерба может достигать более 80 млн грн. Сейчас проводятся необходимые следственные действия, устанавливается круг лиц, причастных к совершению указанного преступления", - говорится в сообщении.

Следователи установили, что должностные лица распорядителя бюджетных средств, генподрядчика и еще двух предприятий наладили схему хищения бюджетных средств путем завышения объемов и стоимости работ при строительстве Подольского моста.

В течение 2019-2020 годов фигуранты заключили соглашения с 6 фирмами на общую сумму более 4 миллиардов гривен. Средства были перечислены субподрядным организациям, однако работы фактически не проводились. А часть этих средств была выведена в теневой оборот.

Полиция провела 17 обысков по делу в Киеве.

Во время обысков правоохранители обнаружили и изъяли документы, черновые записи и другие носители информации, которая может подтверждать причастность фигурантов к совершению преступления.

Следователи инкриминируют фигурантам совершение правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины. Это присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.