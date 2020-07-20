НАБУ проводит обыски в Киеве и Львове по делу экс-главы "Укравтодора" Новака

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура совместно с Центральным антикоррупционным бюро Польши проводят обыски в Киеве, Львове и на территории Польши в рамках совместного расследования деятельности преступной организации.

Об этом со ссылкой на пресс-службу НАБУ сообщает БизнесЦензор.

По этому делу в Польше уже задержан бывший министр транспорта Польши и экс-глава Укравтодора Славомир Новак.

"В ходе следственных действий в Польше задержан по подозрению в совершении коррупционных преступлений бывший руководитель "Укравтодора", гражданин Польши", - сообщает НАБУ.

Как сообщалось, ранее Кабмин принял заявление Славомира Новака об увольнении с поста и.о. главы "Укравтодора" (с 1 октября 2019 года).

Кабинет министров Украины в октябре 2016 года назначил экс-министра транспорта Польши Славомира Новака главой "Укравтодора".

Впоследствии министр инфраструктуры Владимир Омелян говорил, что обязан знакомству с нынешним исполняющим обязанности главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") Славомиром Новаком на то время народному депутату Украины из фракции "Блок Петра Порошенко" Игорю Кононенко.