Антикоррупционная прокуратура подозревает Новака в получении взяток за ремонт автодорог

Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины инкриминирует экс-главе "Укравтодора" Славомиру Новаку получение взяток за продление сроков ремонта автодорог.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"И.о. главы "Укравтодора" предлагал за определенное вознаграждение продлить договора, избежать оплаты некоторых штрафных санкций. Способ был специфический, когда на территории Польши создавалось предприятие и за счет неправомерной выгоды, которая передавалась или через третьи юрлица или наличными пополнялся уставный капитал предприятия", - сообщил и.о. руководителя САП Максим Грищук в ходе оперативного брифинга в Киеве в понедельник.

По его словам, Новак также предлагал создать на территории Польши СП с одним из международных подрядчиков.

Сумма тендеров, которая отрабатывается в рамках следствия, по словам директора НАБУ Артема Сытника, составляет 270 млн евро.

Как сообщал БизнесЦензор, бывший министр транспорта Польши и экс-глава "Укравтодора" Славомир Новак задержан польскими властями по подозрению в коррупции и управлении организованной преступной группой.

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура совместно с Центральным антикоррупционным бюро Польши проводят обыски в Киеве, Львове и на территории Польши в рамках совместного расследования деятельности преступной организации.