Предложение работы для украинцев за границей выросло на 20% за месяц (обновлено)

Украинцам все чаще предлагают работу за рубежом. В начале лета на сайте Jooble было зафиксировано 6700 вакансий, связанных с трудоустройством в других странах. С этого времени количество таких вакансий выросло и сейчас составляет почти 8000.

Об этом со ссылкой на Опендатабот сообщает БизнесЦензор.

"По данным Госкомстата, 42,7% украинский зарабатывают около 200 долларов без учета налогов. Минимальная зарплата в Польше - 600 евро. Лишь в 2019 году трудовые мигранты перечислили в Украину около 12 млрд долларов. Поэтому такая динамика вполне понятна: люди едут за границу, чтобы обеспечить себя и свои семьи", - комментирует Василий Воскобойник, президент Всеукраинской Ассоциации компаний по международному трудоустройству.

"Следует понимать, что, по данным социологических опросов, лишь 2,5% украинский ищут работу за границей через интернет - большинство попадает в Польшу по рекомендациям друзей и знакомых (69,5%)", добавляет он.

Как сообщал БизнесЦензор, в пищевой промышленности, логистике, деревообработке, производстве бытовой техники Польши на данный период наблюдается востребованность рабочей силы из Украины.