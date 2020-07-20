Гривня опустилась на четвертое место в списке самых недооцененных валют по "индексу бигмака"

Украинская гривня заняла четвертое место среди самых недооцененных валют мира.

Об этом свидетельствуют данные обновленного индекса The Big Mac Index, передает БизнесЦензор.

Согласно расчетам составителей индекса, в Украине Big Mac стоит 59 грн, а в США – $5,71. Таким образом, украинская гривня недооценена на 62% относительно доллара США.

Украинская валюта опустилась на четвертое место с конца списка. На третьем месте Турция (64,3%), на втором – Россия (66,5%), на первом – ЮАР (67,4%). Пятое место с конца списка – у мексиканского песо.

В соответствии с оценками The Economist почти все мировые валюты остаются недооценены по сравнению с долларом. Всего лишь три валюты в мире переоценены по сравнению с долларом: это швейцарский франк, ливанский фунт и шведская крона.

Как сообщалось, в прошлом году украинская гривня находилась на втором месте в рейтинге.

"Индекс бигмака", подсчет которого The Economist ведет с 1986 года, основывается на том, что список ингредиентов, из которых изготавливается традиционный гамбургер, одинаков для всех стран, где присутствуют рестораны сети.

В соответствии с теорией о паритете покупательной способности валют в идеальных условиях на одну и ту же сумму, переведенную в другую валюту на основании обменного курса, в любой стране мира можно купить одинаковый объем товаров. Таким образом, разница в стоимости бигмака в различных странах будет демонстрировать недооцененность той или иной валюты.