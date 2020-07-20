Падание доходов россиян во втором квартале стало максимальным с 1990-х годов

Снижение реальных располагаемых доходов населения РФ во втором квартале 2020 года составило 8% в годовом сравнении после роста по уточненным данным на 1,2% в первом квартале 2020 года.

Об этом говорится в докладе Росстата, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс.

Таким образом, реальные располагаемые доходы населения РФ во втором квартале пережили самое глубокое падение в квартальной динамике с конца 1990-х годов. Данные Росстата доступны только начиная с 2008 года – за этот период столь глубокого падения не было, максимальный спад был зафиксирован в четвертом квартале 2008 года – на 6,1% в годовом выражении.

В период 2000-2008 годов доходы населения РФ стабильно прибавляли на фоне высоких темпов экономического роста и увеличивающихся расходов бюджета.

В последний раз доходы падали сильнее в 1999 году – тогда по итогам года падение превысило 10%.

В целом за I полугодие 2020 года, по данным Росстата, реальные располагаемые доходы россиян упали на 3,7% по сравнению с первым полугодием 2019 года.

Напомним, за 2019 год реальные располагаемые доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) выросли на 1% после роста на 0,1% в 2018 году, снижения на 0,5% в 2017 году, падения на 4,5% в 2016 году, снижения на 2,4% в 2015 году и снижения на 1,2% в 2014 году.