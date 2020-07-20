Минфин отказался согласовать выделение 4,5 миллиарда на строительство "Стены" на границе с Россией

Министерство финансов выступает против увеличения объема финансирования проекта "Стена" на 2020-2025 годы на 4,5 млрд.

Об этом говорится в ответе министерства к проекту постановления Кабмина о внесении изменений в проект "Стена", передает БизнесЦензор со ссылкой на

Министерство отметило, что предложенный пограничниками объем финансирования проекту "Стена" на 2020-2025 годы в сумме 4,5 млрд грн превышает тот, который определен в действующем распоряжении в 3,8 раза, или на 3,3 млрд грн. Если Кабмин поддержит такие предложения, общая сумма затрат на "Стену" возрастет до 6,2 млрд грн.

В Минфине также отмечают, что сейчас первоочередного финансирования из госбюджета требуют меры по предотвращению распространения COVID-19 в Украине.

При этом в Минфине выдвинули ряд условий, после которых смогут принять решение об увеличении финансирования. В частности, предоставление Госпогранслужбой детальных финансово-экономических расчетов, а также отчетной информации о выполнении проекта "Стена" за период с 2015 года.

В то же время, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко согласовал проект постановления об увеличении финансирования проекта "Стена" без замечаний, как и Госгеокадастр.

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Как сообщалось, Госпогранслужба просит выделить дополнительные 4,5 млрд грн на строительство проекта "Стена" на границе с Российской Федерацией и продлить сроки его выполнения до 2025 года.

Необходимость увеличения финансирования проекта и продления сроков его реализации Госпогранслужба обосновывает значительным сокращением объема финансирования проекта в предыдущие годы.

Так, на строительство "Стены" в 2019-2020 годах было предусмотрено выделение 1,66 млрд грн, однако размер фактических расходов составил 800 млн грн, то есть менее половины от запланированных.

К тому же, пограничники ссылаются на рост стоимости строительных материалов и заработной платы работников, а также увеличение сроков выполнения бюджетной программы, которой предусмотрена реализация проекта.