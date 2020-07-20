Обыски по делу бывшего главы "Укравтодора" прошли в дорожной компании Onur
Компания Onur Group Ukraine подтвердила проведение обысков правоохранительных органов по уголовному делу о деятельности экс-руководителя "Укравтодора" Славомира Новака.
Об этом сообщили в пресс-службе компании, пообещав предоставить более подробную информацию после завершения следственных действий, передает БизнесЦензор.
"Компания Onur Group Ukraine будет способствовать следствию и обеспечит полный доступ к информации, которая будет способствовать расследованию с участием НАБУ, САП и Центрального антикоррупционного бюро Польши о деятельности экс-руководителя "Укравтодора", – отмечается в сообщении.
Как сообщалось, в понедельник, 20 июля, Центральное антикоррупционное бюро Польши задержало экс-главу "Укравтодора" Славомира Новака и еще двух человек по подозрению в коррупции и управлении организованной преступной группой.
Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура совместно с Центральным антикоррупционным бюро Польши в рамках расследования этого дела проводят обыски в Киеве, Львове и на территории Польши.
По данным следствия, преступная группа действовала на протяжении 2016-2019 годов и подозревается в получении взяток от дорожных компаний в Украине, которые легализировались в Польше.
В частности, неправомерная выгода оказывалась путем создания на территории Польши компаний и пополнения их уставного капитала средствами участников тендерных процедур "Укравтодора". При этом руководителями этих компаний выступали близкие и подконтрольные бывшему руководителю "Укравтодора" лица.
Напомним, Кабмин принял заявление Славомира Новака об увольнении с поста и.о. главы "Укравтодора" с 1 октября 2019 года. Он возглавлял "Укравтодор" с октября 2016 года.
Бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян говорил, что обязан знакомству с нынешним исполняющим обязанности главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") Славомиром Новаком на то время народному депутату Украины из фракции "Блок Петра Порошенко" Игорю Кононенко.
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