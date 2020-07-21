Суд закрыл дело по иску Гороховского к "Приватбанку" по "антиколомойскому" закону

14 июля Хозсуд Киева закрыл производство по иску бывшего первого заместителя главы правления "Приватбанка" Олега Гороховского к "Приватбанку", Министерству финансов, Фонду гарантирования вкладов о признании недействительными договоров о приобретении акций банка, которые были заключены в декабре 2016 года во время национализации финучреждения.

Об этом со ссылкой на Finbalance сообщает БизнесЦензор.

По данным НБУ, Гороховский был владельцем 0,3236% акций "ПриватБанка" до его национализации. Сейчас Гороховский известен на банковском рынке в т.ч. как один из основателей проекта Monobank.

В декабре 2019 года с исками к Приватбанку, Минфину и ФГВФЛ обратились и другие бывшие топ-менеджеры ПриватБанка, которые тоже были миноритарными акционерами финучреждения, в т.ч. экс-глава правления банка Александр Дубилет (был владельцем 2,7249% акций), экс-первый заместитель главы правления Тимур Новиков (1,3625%), экс-первый заместитель главы правления Владимир Яценко (0,3229%), экс-заместитель главы правления Татьяна Гурьева (0,2422%), экс-заместитель главы правления Людмила Шмальченко (0,1614%).

Экс-топ-менеджеры ПриватБанка в судебном порядке обжаловали в т.ч. операцию bail-in - принудительную конвертацию их депозитов в новые акции банка, которые были выпущены в декабре 2016 года во время национализации Приватбанка, а затем в конце концов со всеми "старыми" акциями банка (всего - 100%) были выкуплены государством (в лице Минфина) за 1 грн.

Ранее несколько исков об обжаловании национализации Приватбанка подал также Игорь Коломойский, которому принадлежали 49,98% акций финучреждения.

Согласно судебным материалам, инициатором закрытия производства в деле по иску Гороховского был Приватбанк, который ссылался на принятый в мае т.н. "Антиколопойский" закон (также известный как "закон о банках", принятый по настоянию МВФ).

Хозсуд Киева констатировал, что согласно этому закону, "права и интересы бывших участников банка, которые были нарушены в результате вывода неплатежеспособного банка с рынка или ликвидации банка могут быть защищены только путем возмещения причиненного вреда в денежной форме".

"Способ защиты, избранный истцом, а именно признание недействительным сделок, не соответствует частям третьей и четвертой статьи 5 Хозяйственного процессуального кодекса Украины, а поэтому производство по данному делу подлежит закрытию на основании пункта 7 раздела II. Заключительные и переходные Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования механизмов регулирования банковской деятельности" от 13.05.2020 № 590-их ", - говорится в постановлении Хозяйственного суда Киева от 14.06.2020.

Согласно судебным материалам, Гороховский подавал ходатайство о приостановлении производства по этому делу до рассмотрения Конституционным Судом дел о конституционности "антиколомойского" закона и о конституционности закона "О системе гарантирования вкладов физических лиц", однако Хозсуд Киева отказался удовлетворить соответствующее ходатайство.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о регулировании банковской деятельности, так называемый, "антиКоломойский" закон. Его принятие является последним условием подписания новой кредитной программы с МВФ.

Депутаты Александр Дубинский ("Слуга народа") и Антон Поляков (исключен из фракции "Слуга народа") зарегистрировали постановления об отмене этого голосования с целью затянуть подписание закона. Однако 19 мая Верховная Рада разблокировала подписание "антиКоломойского" закона.

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Що передбачає "антиКоломойський" закон

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" №590-IX (так называемый "антиКоломойский" закон.

В ночь на 10 июня совет директоров Международного валютного фонда утвердил новую 18-месячную программу stand by для Украины на SDR3,6 млрд (около $5 млрд или 179% от квоты) с немедленным выделением $2,1 млрд первого транша. МВФ также обнародовал обязательства Украины по новой кредитной программе.