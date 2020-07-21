Рада отказалась выделить 280 миллионов на специалистов по социальной работе

Верховная Рада отказалась принять законопроект о внесении изменений в госбюджет на 2020 год "относительно надлежащего финансового обеспечения восстановления института специалистов по социальной работе для обнаружения и сопровождения семей (лиц), которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №3807 в первом чтении проголосовали 212 народных депутатов при минимально необходимых 226 голосах.

В то же время предложение вернуть документ на доработку в профильный комитет поддержали 228 депутатов.

Согласно пояснительной записке, законопроектом предлагается дополнительно выделить из госбюджета 280 млн грн Министерству социальной политики на финансирование новой бюджетной программы "реализация пилотного проекта "Организация социальной работы с семьями и детьми, принадлежащими к уязвимым группам населения и/или находящихся в сложных жизненных обстоятельствах в условиях децентрализации".

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В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что он "направлен на практическую реализацию задач, определенных указом президента от 8 ноября 2019 года "О неотложных мерах по проведению реформ и укрепления государства".

В то же время народные депутаты при подготовке законопроекта заложили в нем выделение средств из бюджета на ряд других проектов. В частности, 500 млн грн на ремонт дороги и Днепра в Мелитополь, 200 млн грн на ремонт улицы в Черновцах, 300 млн грн на ремонт дороги из Николаева в Херсон, 589 млн грн на ремонт дорог на Львовщине и ряд других программ.