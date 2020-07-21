Суд отпустил задержанного за попытку подкупить главу ФГИ адвоката под залог в 16 миллионов

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал во вторник меру пресечения гражданину, который ранее пытался подкупить председателя Фонда госимущества (ФГИ), в виде залога в размере 16 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), передает БизнесЦензор.

Кроме того, на подозреваемого возложен ряд процессуальных обязанностей: прибывать к детективу, прокурору или в суд; сообщать об изменении места жительства и места работы; не отлучаться из г.Киева и Киевской области без разрешения следователя, прокурора, суда; воздерживаться от общения со свидетелями, сдать на хранение паспорт для выезда за границу, а также носить электронное средство контроля.

Как сообщалось, ранее Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении гражданину, который за $800 тыс. пытался подкупить главу Фонда государственного имущества Украины Дмитрия Сенниченко.

Детективы НАБУ задержали подозреваемого 9 июля при попытке дачи взятки главе Фонда государственного имущества Дмитрию Сенниченко за назначение руководителей двух госпредприятий.

По данным Цензор.НЕТ, адвокат-посредник задержан сразу же после передачи первого транша взятки в размере $200 тыс. за назначение директоров "Одесского припортового завода" и "Черкассыоблэнерго".