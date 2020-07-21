Офис генпрокурора и НАБУ подписали со Швейцарией меморандум о возвращении активов

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова, директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник и посол Швейцарии в Украине Клод Вильд подписали Меморандум о взаимопонимании между Офисом генерального прокурора, НАБУ и Швейцарским агентством по развитию и сотрудничеству, в рамках которого будут внедрять проект "Возвращение активов и добропорядочность государственного сектора в Украине".

Об этом говорится в сообщении Офиса генпрокурора, передает БизнесЦензор.

"Уверена, что такое сотрудничество приведет к большим достижениям уже через несколько лет. Все мы разделяем общую цель борьбы с коррупцией, которая отнимает у государства ресурсы, необходимые для развития. В рамках нашего проекта мы сможем усовершенствовать работу правоохранительной системы, выработать эффективные механизмы возвращения похищенных активов, чтобы их инвестировать в будущее страны", - отметила Венедиктова.

Основной целью проекта является повышение эффективности применения Офисом генерального прокурора и НАБУ соответствующих инструментов, методов для расследования и уголовного преследования уголовных коррупционных правонарушений, а также других преступлений, совершенных в финансовой сфере.

Офис генерального прокурора, Национальное антикоррупционное бюро Украины активно сотрудничают и координируют работу с иностранными юрисдикциями в рамках расследования отдельных уголовных производств, связанных с возвращением похищенных активов из-за рубежа.

Для обеспечения координации проекта Посольство Швейцарии в Украине Офис Генерального прокурора и НАБУ будут проводить регулярные консультации.

Ранее, в июне 2020 года, стороны обсудили проблемные вопросы возвращения активов, замороженные в Швейцарии, пути улучшения сотрудничества в этом направлении, а также договорились о подписании Меморандума о партнерстве .