Фонд гарантирования продал кредиты "Дельта Банка" на 14 миллиардов с дисконтом 99,8%

Фонд гарантирования вкладов физических лиц продал пул активов ликвидируемого "Дельта Банка", в который вошли права требования к юридическим и физическим лицам на сумму 14,3 млрд грн.

Победителем аукциона с предложением 30,6 млн грн стало ООО "ФК "Инвестохиллс Веста", передает БизнесЦензор со ссылкой на Finbalance.

По данным госреестра, среди учредителей этой компании указан Андрей Волков – экс-глава правления "Альфа-Банка" и бывший руководитель Нацкомфинуслуг.

Согласно судебным материалам, должниками по соответствующим кредитным соглашениям является в т.ч. ООО "Факториал М" (ранее называлось ООО "Бони и Клайд"), ООО "Антарес-Торгсервис", ООО "Эплада", ООО "Эквити Ин" (ранее называлось ООО "САБ-Р"), ООО "Трансинвест Украина" , которые фигурировали в уголовных процессах по поводу возможного вывода "Дельта Банком" рефинансирования НБУ и в публикациях о выдаче финучреждением займов для компаний- "пустышек".

В упомянутом пуле в том числе права "Дельта Банка" на земельный участок площадью 7,1566 га в селе Поляница Ивано-Франковской области для строительства гостинично-коттеджного комплекса, горнолыжной трассы.

Как отмечается, "право собственности банка на земельный участок прекращено по данным Государственного реестра прав на недвижимое имущество".

Читайте также: Экс-глава "Альфа-Банка" купил пул активов "Платинум Банка" за 22 миллиона

Как сообщалось, в феврале 2017 года на то время генпрокурор Юрий Луценко заявил, что прокуратура вручила подозрение председателю совета директоров "Дельта банка" Елене Поповой и трем лицам за хищение 1,7 млрд грн средств банка. В том числе в схеме вывода средств фигурировало ООО "Бонни и Клайд".

Напомним, ПАО "Дельта Банк" признан неплатежеспособным 2 марта 2015 года, тогда же в банк была введена временная администрация. Решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации ПАО "Дельта Банк" Нацбанк принял 2 октября 2015 года.

Крупнейшими акционерами "Дельта Банка" на начало 2015 года являлись Николай Лагун (70,61%) и Cargill Financial Services International, Inc. (29,39%).

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2015 года по размеру общих активов "Дельта Банк" занимал 4 место (60,3 млрд грн) среди 158 действовавших на тот момент банков.

В Украине Николаю Лагуну принадлежали "Дельта Банк", "Омега Банк", "Астра Банк" и "Кредитпромбанк", а также белорусский "Дельта Банк". Все они находятся в состоянии ликвидации, за исключением "Астра Банка", который был продан Фондном гарантирования вкладов физических лиц новому собственнику.