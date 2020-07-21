Импорт нефтепродуктов через порты увеличился на 80%, – АМПУ

Объем импорта нефтепродуктов через морские порты в январе-июне 2020 года увеличился на 82%, до 529 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года (289,79 тыс. тонн).

Об этом свидетельствуют данные Администрации морских портов Украины, передает БизнесЦензор со ссылкой на enkorr.

Лидером по объему импорта остается "Одесса" - за шесть месяцев поставки через этот порт выросли более чем в два раза, до 205 тыс. тонн. На втором месте порт "Пивденный" - 132 тыс. тонн, что на 68% превышает объем поставок за аналогичные шесть месяцев прошлого года (78,6 тыс. тонн).

Порт "Николаев" в первом полугодии 2020 года принял 169,26 тыс. тонн, что почти в три раза превышает объем поставок января-июня 2019 года (57,5 тыс. тонн).

Также поставки нефтепродуктов - метанола - осуществлялись через порт "Черноморск". За шесть месяцев импорт через этот порт составил 5,6 тыс. тонн. Порт "Измаил" за шесть месяцев 2020 года принял 10,3 тыс. тонн нефтепродуктов, из которых практически весь объем - в мае-июне.

В первом квартале 2020 года в морские порты для внутреннего рынка поступило 239,8 тыс. тонн нефтепродуктов, что в 2,7 раза превышает объем поставок за аналогичный период 2019 года (87,6 тыс. тонн).