В Киеве началось строительство флагштока возле статуи Родины-матери высотой 90 метров. ФОТО

ООО "Онур Конструкцион Интернешнл" начало сооружение флагштока Государственного флага Украины на территории Мемориального комплекса "Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне".

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на телеграмм-канал "Трансмиссия", передает БизнесЦензор.

На информационном стенде строительства указано, что заказчиком является КП "Спецжилфонд" Киевсовета, генеральным проектировщиком – ФЛП Казарянц Сергей Вальдемарович, а генеральным подрядчиком – фирма "Онур Конструкцион Интернешнл".

Стоимость работ, которые должны выполнить летом 2020 года, неизвестна. Флагшток будет высотой более 89 м. Возле него также уложат 375 кв. м плитки и озеленят территорию площадью 830 кв. м.

В системе "Прозорро" нет информации о закупке работ.

Читайте также: Власти Киева потратят 170 миллионов на строительство велодорожки на набережной

Как сообщалось, Департамент градостроительства и архитектуры КГГА 22 июня выдал градостроительные условия и ограничения для проектирования сооружения флагштока Государственного флага Украины на территории Мемориального комплекса "Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне". Заказчиком строительства было указано коммунальное предприятие "Спецжилфонд".

В декабре 2017 года КП "Спецжилфонд" объявило тендер на строительство флагштока ожидаемой стоимостью 47,51 млн грн. Однако, позже отменили его в связи с "отсутствием дальнейшей потребности в закупке".

В декабре 2018 года Кабмин под председательством Владимира Гройсмана поддержал инициативу КГГА по строительству флагштока. При этом в распоряжении было указано, что финансирование работ будет осуществляться за счет средств бюджета города Киев.

Однако 27 февраля 2020 года заместитель председателя КГГА Николай Поворозник заявил, что постоянно действующая комиссия по привлечению инвесторов одобрила сооружение флагштока Государственного флага Украины на территории мемориального комплекса на улице Лаврской, 27 за средства меценатов, а именно – благотворительного фонда "Будущее Киева".

В дальнейшем 17 апреля КГГА издало распоряжение, которым внесло изменения в распоряжение 2017 г ода о строительстве сооружения флагштока. В частности, им изложен в новой редакции пункт о финансировании работ: указано, что финансирование будет выполняться за счет привлеченных средств в соответствии с протоколом постоянно действующей конкурсной комиссии по привлечению инвесторов.

Владельцами Благотворительной организации "Благотворительный фонд "Будущее Киева" является мэр столицы Виталий Кличко и его бывший заместитель, известный девелопер Игорь Никонов.