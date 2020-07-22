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Instagram запустил услугу сбора пожертвований на нужды пользователей

Instagram запустил услугу сбора пожертвований на нужды пользователей

Социальная сеть Instagram сообщила о запуске услуги сбора средств на собственные нужды для пользователей в США, Великобритании и Ирландии.

Об этом со ссылкой на Прайм сообщает БизнесЦензор.

"Начиная с сегодняшнего дня мы запускаем новый способ для сбора денег на личные нужды, как на ваши собственные, вашего бизнеса, друга или что-то, что важно для вас", — объявила компания. Функция будет доступна на устройствах Android уже во вторник, а позднее появится и для пользователей устройств Apple.

Социальная платформа объяснила введение новой функции ростом потребности в ней, поскольку на фоне пандемии коронавируса и протестных настроений в США, по ее данным, существенно возрос объем пожертвований, собранных пользователями Instagram и Facebook.

В компании отмечают, что "люди мобилизуют усилия вокруг того, что их беспокоит". "Теперь мы сделаем возможность проводить сбор пожертвований на собственные нужды прямо на Instagram проще", — сообщила компания.

пожертви (22) соціальні мережі (762) Instagram (126)


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