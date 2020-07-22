"Борисполь" начал принимать паспорта в приложении "Дия" на внутренних рейсах

Аэропорт "Борисполь" начинает принимать цифровые версии паспорта гражданина Украины и биометрический загранпаспорт в приложении "Дія" на внутренних рейсах по стране.

Об этом в Facebook сообщает министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает БизнесЦензор.

"С сегодняшнего дня в аэропорту "Борисполь" путешественники могут предъявлять цифровые версии паспорта гражданина Украины или биометрический загранпаспорт через приложение "Дія" вместо обычного. Соответствующие изменения в технологические инструкции аэропорта утвердила Государственная авиационная служба Украины", - сообщает Криклий.

К концу недели электронные паспорта также будут принимать аэропорты Одессы, Львова и Херсона, сообщает министр.

"Опция касается только внутренних рейсов и особенно актуальна сейчас, в период карантина", - объяснил министр.

"По прибытии в аэропорт необходимо открыть приложение "Дія" и показать экран смартфона на пункте контроля авиабезопасности для считывания QR-кода. После этого пассажиру разрешено совершить полет", - объяснил Криклий.