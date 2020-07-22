Украина открывает "безвиз" для Австралии, Новой Зеландии, Бахрейна, Кувейта, Омана и Саудовской Аравии

Президент Владимир Зеленский подписал указ, который устанавливает с 1 августа 2020 года безвизовый режим въезда в Украину для граждан Австралии, Новой Зеландии, Бахрейна, Кувейта, Омана, Саудовской Аравии.

Об этом со ссылкой на пресс-службу президента Украины сообщает БизнесЦензор.

" Установить с 1 августа 2020 безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через территорию Украины для граждан Австралии, Новой Зеландии, Королевства Бахрейн, Государства Кувейт, Султанат Оман, Королевства Саудовская Аравия, если срок их пребывания в Украине не превышает 90 дней в течение 180 дней", - говорится в указе.

Указ принят "с целью развития и практической реализации принципов партнерства" между Украиной и указанными странами.