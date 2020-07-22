Германия хочет ввести дорожный сбор на всей территории ЕС

Министр транспорта Германии Андреас Шойер хочет заложить основу для введения дорожного сбора, который распространится почти на все транспортные средства на дорогах Германии и Европы, во время председательства страны в Евросоюзе, согласно проекту документа, с которым Reuters ознакомился в среду.

Об этом со ссылкой на Reuters сообщает БизнесЦензор.

Через восемь лет почти все транспортные средства, включая грузовики, фургоны и легковые автомобили, должны будут платить дорожные сборы, говорится в проекте директивы ЕС.

"Что касается стран-членов ЕС, которые уже ввели систему дорожных сборов, то в их случае плата за проезд и пользование должна будет распространиться на все транспортные средства, кроме междугородних и городских автобусов", - говорится в документе, который может быть одобрен немецкими министерствами в среду.

Однако правительственные чиновники сообщили Рейтер, что некоторые министерства хотят заморозить проект, даже несмотря на то, что зависящие от расстояний дорожные сборы широко рассматриваются как мера защиты климата.