СБУ выявила схему по закупке некачественных запчастей для "Укрзализныци" на 200 миллионов. ФОТО

СБУ задокументировала масштабное хищение средств АО "Укрзализныця" при закупке некачественных запчастей на общую сумму 200 млн грн.

Об этом со ссылкой на пресс-службу СБУ сообщает БизнесЦензор.

Оперативники спецслужбы установили, что в течение 2018-2019 годов коммерсанты вступили в сговор с некоторыми руководителями одного из департаментов и структурных подразделений АО "Укрзализныця".

"Чиновники обеспечивали дельцам победы в тендерах, несмотря на то, что "подрядчики" не имели соответствующих разрешений и сертификатов на осуществление ремонта колесных пар для пассажирских вагонов. Они также поставляли обществу запасные части ненадлежащего качества и неизвестного происхождения, завезенные контрабандным путем из РФ. Общая сумма контактов составила почти 200 млн гривен", - сообщает СБУ.

Путем фальсификаций объемов выполненных работ фигурантами производства с использованием субъектов хозяйствования с признаками фиктивности около 50 млн гривен переведены в наличные и присвоены.

По заключению специалистов, эксплуатация на подвижном составе запасных частей, восстановленных с нарушением технологических процессов, могла создать реальные предпосылки к возникновению чрезвычайных событий.

В рамках начатого уголовного производства сотрудники СБ Украины проводят в пяти областях 27 обысков в структурных подразделениях "Укрзализныци," производственных и офисных помещениях и местах проживания фигурантов.

В офисе компании-поставщика правоохранители изъяли $65 тысяч, более 2 миллионов гривен, печати ряда коммерческих структур, вовлеченных в фиктивных хозяйственных операций, в том числе поддельную печать национального перевозчика.









