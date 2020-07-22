Минобразования просит выделить 2 миллиарда из фонда борьбы с коронавирусом
Министерство образования и науки Украины просит Кабинет министров выделить 2 млрд грн из фонда борьбы с коронавирусом на сферу образования и науки.
Протокольное решение о выделении соответствующей суммы было принято на заседании правительства 22 июля, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По словам исполняющего обязанности министра образования и науки Сергея Шкарлета, эти средства будут направлены на улучшение социальной защиты отдельных категорий педагогических работников, в частности, выплаты для молодых учителей, на обеспечение пожарной безопасности в учреждениях профессионального и высшего образования и поддержку приоритетных направлений научных исследований и научно-технических разработок.
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