Минобразования просит выделить 2 миллиарда из фонда борьбы с коронавирусом

Министерство образования и науки Украины просит Кабинет министров выделить 2 млрд грн из фонда борьбы с коронавирусом на сферу образования и науки.

Протокольное решение о выделении соответствующей суммы было принято на заседании правительства 22 июля, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам исполняющего обязанности министра образования и науки Сергея Шкарлета, эти средства будут направлены на улучшение социальной защиты отдельных категорий педагогических работников, в частности, выплаты для молодых учителей, на обеспечение пожарной безопасности в учреждениях профессионального и высшего образования и поддержку приоритетных направлений научных исследований и научно-технических разработок.