Кабмин утвердил соглашение с Саудовской Аравией о сотрудничестве в оборонной сфере
Кабинет министров Украины утвердил соглашение с правительством Королевства Саудовская Аравия о сотрудничестве в оборонной сфере.
Соответствующее решение было принято на заседании правительства 22 июля, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Данное соглашение было подписано 5 февраля 2020 года в Киеве.
Отмечается, что вступление в силу соглашения даст возможность осуществлять двухстороннее оборонное сотрудничество, в том числе по направлениям: оборонная промышленность, военное образование и подготовка кадров, обмен разведывательной информацией, медицинские услуги и здравоохранение, передача военных технологий, оборудования и систем электронной войны, телекоммуникационных и информационных технологии.
Кроме того, соглашением урегулирован вопрос возмещения ущерба, предоставления медуслуг в процессе сотрудничества, а также предусмотрено создание совместной оборонной комиссии.
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