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Кабмин утвердил соглашение с Саудовской Аравией о сотрудничестве в оборонной сфере

Кабмин утвердил соглашение с Саудовской Аравией о сотрудничестве в оборонной сфере

Кабинет министров Украины утвердил соглашение с правительством Королевства Саудовская Аравия о сотрудничестве в оборонной сфере.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 22 июля, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Данное соглашение было подписано 5 февраля 2020 года в Киеве.

Отмечается, что вступление в силу соглашения даст возможность осуществлять двухстороннее оборонное сотрудничество, в том числе по направлениям: оборонная промышленность, военное образование и подготовка кадров, обмен разведывательной информацией, медицинские услуги и здравоохранение, передача военных технологий, оборудования и систем электронной войны, телекоммуникационных и информационных технологии.

Кроме того, соглашением урегулирован вопрос возмещения ущерба, предоставления медуслуг в процессе сотрудничества, а также предусмотрено создание совместной оборонной комиссии.

Автор: 

оборона (513) Саудівська Аравія (357) співпраця (649)


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