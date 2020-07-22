Кабмин утвердил соглашение с Саудовской Аравией о сотрудничестве в оборонной сфере

Кабинет министров Украины утвердил соглашение с правительством Королевства Саудовская Аравия о сотрудничестве в оборонной сфере.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 22 июля, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Данное соглашение было подписано 5 февраля 2020 года в Киеве.

Отмечается, что вступление в силу соглашения даст возможность осуществлять двухстороннее оборонное сотрудничество, в том числе по направлениям: оборонная промышленность, военное образование и подготовка кадров, обмен разведывательной информацией, медицинские услуги и здравоохранение, передача военных технологий, оборудования и систем электронной войны, телекоммуникационных и информационных технологии.

Кроме того, соглашением урегулирован вопрос возмещения ущерба, предоставления медуслуг в процессе сотрудничества, а также предусмотрено создание совместной оборонной комиссии.